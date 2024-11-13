Десять человек ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области

«С территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек», - написал он.

По его словам, ранее беглецы уже уходили в самоволку. Населенный пункт они покинули за полчаса, выехав с территории рабочего поселка на такси. Четыре человека уже задержали за пределами Коченевского района. Преступления на территории района не совершали, уточнил Антипов. Шестерых беглецов еще ищут.

В октябре шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Они собрали самодельные лопаты и рыли ими подкоп. Силовики нашли и задержали всех шестерых сбежавших из исправительной колонии. Один из беглецов сообщил, что двое из них отправились в Подмосковье. Еще четверо планировали вернуться в Узбекистан.