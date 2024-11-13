13 ноября 2024, 07:22

Десять человек ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области

РИА «Новости»
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С территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, пропали 10 человек. Об этом сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов в своем Telegram-канале.

«С территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек», - написал он.

По его словам, ранее беглецы уже уходили в самоволку. Населенный пункт они покинули за полчаса, выехав с территории рабочего поселка на такси. Четыре человека уже задержали за пределами Коченевского района. Преступления на территории района не совершали, уточнил Антипов. Шестерых беглецов еще ищут.

В октябре шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Они собрали самодельные лопаты и рыли ими подкоп. Силовики нашли и задержали всех шестерых сбежавших из исправительной колонии. Один из беглецов сообщил, что двое из них отправились в Подмосковье. Еще четверо планировали вернуться в Узбекистан.

Такси Армия
13 ноября 2024, 05:13
Мужчина в капюшоне напал на 15-летнюю девочку в метро Петербурга
РИА «Новости»
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Незнакомый мужчина ударил кулаком по голове 15-летнюю девушку на платформе станции метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 17:00 во вторник, 12 ноября, сообщила «Фонтанка».

Школьница вместе с одноклассниками ехала в театр. Неожиданно позади нее появился бородатый мужчина в капюшоне, он стукнул девочку кулаком по голове и убежал. Девушка почувствовала сильную боль и рассказала обо всем матери. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Мать пострадавшей рассказала изданию, что девочка не вступала в конфликт с агрессором. Женщина отметила, что ее дочь - скромная и застенчивая и никогда не нарывается на неприятности.

Ранее шесть больших собак искусали двоих мальчиков на улице в Сочи. Мать одного из пострадавших рассказала, что в больнице заканчивается вакцина, и пострадавшие могут не получить полный курс лечения.

Санкт-Петербург Мужчины Метро Полиция
13 ноября 2024, 04:44
Мать четверых детей пропала в Пскове
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В Пскове пропала Ольга Воробьева, мать четверых детей. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в поисковом отряде «След».

Женщина ушла из дома 10 ноября в 11:00, с тех пор ее никто не видел. Полиция выяснила, что Ольга купила билет на поезд в Великие Луки, который прибыл в город в 19:10. Родственники сообщили, что женщина оставила телефон дома.

Близкие также рассказали, что Ольга страдает психическим расстройством. У женщины дома остались четверо детей, один из которых инвалид. Ольгу разыскивает полиция и волонтеры поисковых отрядов.

Полицейские нашли пропавшую 24 октября в Кемерове 13-летнюю школьницу. Девочка находилась в квартире у знакомых. О пропаже мать сообщила в полицию только 9 ноября.

Дети Волонтеры Женщины Полиция
13 ноября 2024, 00:21
Полиция скрутила мужчину после концерта Чумакова в парке «Остров Мечты»
РИА «Новости»
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В парке развлечений «Остров Мечты» в Москве задержали мужчину, оскорбившего полицейских. Об этом рассказал источник 360.ru.

Инцидент произошел после концерта музыканта Алексея Чумакова, который прошел в концертном зале «Москва», расположенном на территории парка. Очевидцы рассказали, что мужчина оскорбил сотрудников полиции.

«Он стоял, его попросили отойти, а он начал оскорблять их. Его скрутили», - сообщил источник 360.ru.

На юге Москвы 10 ноября полиция задержала водителя , хранившего в салоне автомобиля гранату. Припаркованный автомобиль с боеприпасом в салоне обнаружили около автовокзала «Красногвардейская».

Концерты Мужчины Полиция Парки Москва
13 ноября 2024, 00:14
Силовики сорвали чемпионат по поп-MMA в Подмосковье
Flickr
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Силовики нагрянули в «Live Арену», где должен был состояться чемпионат по поп-ММА промоушена Hype FC. Об этом сообщил Shot.

По словам очевидцев, люди в форме и масках зашли в здание перед началом турнира и увели главу Hype FC Магомеда Носаева. После этого, зрителям объявили о том, что мероприятие не состоится. Саму арену оцепили силовики.

По данным Shot, у задержанного могли быть проблемы с законом. На сам промоушен и его организаторов жаловались общественники из-за пропаганды наркотиков и рекламы казино.

Ранее министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал чеченских спортсменов отказаться от участия в поп-ММА. Он предупредил о принятии «конкретных мер» в отношении тех, кто не внемлет его предупреждению.

Одинцово Задержания Смешанные боевые искусства MMA

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