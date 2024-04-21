Десять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленобласти

Свыше тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области вывезли из населенных пунктов, попавших в зону подтопления из-за половодья на реке Ишим. Об этом рассказал глава района Сергей Ломовцев, сообщило РИА «Новости».

«Река Ишим проходит по территориям семи сельских поселений, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации „поводок“. Мы эвакуировали более тысячи наших земляков», - отметил он.

Часть людей находятся у своих родных, близких, знакомых, друзей. Остальных разместили в пунктах временного пребывания. Как уточнил Ломовцев, их быт организовали.

Из-за разлива реки отрезанными от «большой земли» оказались несколько деревень и поселков. Тем, кто решил остаться в своих домах, оказывают необходимые помощь и поддержку.

«Мы их не бросаем», - заверил глава региона.

Ранее прирост воды в реке Ишим в Тюменской области вновь обновил исторический максимум и достиг 1061 сантиметра. Затопленными остаются огромные территории, а деревья и дома почти целиком скрываются под водой. Ситуация с паводком остается сложной , власти следят за состоянием гидротехнических сооружений.