Десять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленобласти
Автобус, который перевозил около 50 рабочих из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, опрокинулся на 249-м километре дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, двое пассажиров оказались в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, еще шестеро - в легкой.
Следователи не исключили, что причиной аварии стало то, что водитель находился в нетрезвом состоянии.
В Петербурге осудили водителя, по вине которого произошла авария с пострадавшим. Летом прошлого года водитель за рулем BMW протаранил припаркованный полуприцеп. Непристегнутый пассажир иномарки получил тяжелые травмы. Отмечается, что водитель сел за руль пьяным и после употребления наркотиков.
Автобус, который перевозил около 50 рабочих из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, опрокинулся на 249-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.