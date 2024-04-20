Десять человек пострадали из-за столкновения маршрутки с грузовиком в Подмосковье
В результате ДТП на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе Московской области 10 человек получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Согласно предварительным данным, маршрутка столкнулась с грузовиком из-за несоблюдения дистанции. Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Мотоцикл Honda перевернулся в Москве в Южном Бутово, наехав на бордюр. Водитель погиб. Авария случилась у дома № 55 на улице Южнобутовской. Водитель оказался заблокирован. На месте ДТП разлилось топливо. Прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.
Ранее, 19 апреля, стало известно о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь - Аэропорт.