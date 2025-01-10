10 января 2025, 09:09

Десять человек погибли из-за пожаров в Калифорнии

Global Look Press
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По меньшей мере 10 человека стали жертвами пожаров в округе Лос-Анджелес в США. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на департамент медэкспертизы.

Имена погибших неизвестны. В ближайшее время родственников умерших уведомят о случившемся. Тела ожидают идентификации.

Власти округа Лос-Анджелес выпустили приказы о необходимости эвакуации более чем 100 тысяч человек. Уехать придется людям, которые живут в районе Голливудский аллеи Славы и театра «Долби», где позже планируют провести церемонию вручения кинопремии «Оскар».

Пожары уничтожили дома некоторых знаменитостей, среди которых Энтони Хопкинс, Том Хэнкс и Пэрис Хилтон. Дотла сгорел дом сына президента США Джо Байдена , который он арендовал в Малибу. На месте особняка остались только дымовые трубы и обломки.

По меньшей мере 10 человека стали жертвами пожаров в округе Лос-Анджелес в США. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на департамент медэкспертизы.

США Пожары Голливуд Калифорния
10 января 2025, 09:45
Застрявших в Египте российских туристов разместили в отеле
Unsplash
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Российских туристов, которые не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Египте, разместили в отеле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«Туроператор в курсе и следит за ситуацией, на связи с авиакомпанией. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет», - заявили в АТОР.

Там же отметили, что путешественников отправят на родину при первой же возможности.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что россияне не смогли улететь из Шарм-эль-Шейха из-за отмены рейса EgyptAir.

В декабре случилась обратная ситуация. Более 200 пассажиров рейса Москва - Шарм-эш-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines застряли в Шереметьево.

Люди более суток не могли вылететь, хотя прошли регистрацию и сдали багаж. В итоге недовольные путешественники устроили бунт.

Египет Отели Россия Авиакомпании Москва
10 января 2025, 08:59
Мать напала на своих детей с ножом и покончила с собой в Красноуральске
РИА «Новости»
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Жительница Красноуральске порезала двоих детей, а затем свела счеты с жизнью. О трагедии сообщило Ura.ru. Одна из местных жительниц рассказала агентству, что пострадавшие смогли выжить.

«Ночью соседи услышали крики, вышли в подъезд и увидели там напуганных детей», - рассказала собеседница агентства.

Другая соседка заявила, что люди слышали крики из квартиры ночью, но подумали, что женщина хочет поставить детям укол. Семилетний брат вывел девятилетнюю сестру в подъезд в попытке спасти от матери, а затем позвонил в соседскую дверь и обо всем рассказал.

По данным Telegram-канала Ural Mash , у брата и сестры раны на руках, оба ребенка сейчас находятся в больнице Красноуральска.

В конце декабря в частном доме в СНТ Межурка в Тверской области нашли тела четверых детей. Их убил отец, который затем попытался покончить с собой. Позже он скончался в больнице.

Дети Преступления
10 января 2025, 04:49
В Подмосковье школьник остался без части пальцев из-за петарды
РИА «Новости»
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В Ногинске 8 января 11-летний школьник остался без нескольких фаланг пальцев левой руки после взрыва петарды. Об этом рассказало издание mk.ru.

Вместе со сверстниками мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва. В какой-то момент ребята решили взорвать петарды, которые были у них с собой. Одна из этих петард взорвалась в руке пострадавшего сразу же после поджигания. Взрывом у ребенка оторвало две фаланги указательного пальца и одну на среднем. Приятели парня испугались и решили сбежать с места происшествия.

Приехавшие по вызову проходившей мимо женщины медики провели операцию, но пришить утраченные фаланги не удалось.

Ранее в Волоколамске из-за взрыва петарды подростку оторвало кисть. По факту оказания услуг, которые привели к травмированию несовершеннолетнего, возбудили уголовное дело.

Дети Школы Взрывы Школьники
10 января 2025, 03:34
Бывшая невеста убитого в Грузии россиянина рассказала о его пророческих словах
РИА «Новости»
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Российский бизнесмен Виктор Соловьев, которого убили в горах Грузии, перед смертью говорил так, будто предвидел свою судьбу. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал бывшая невеста погибшего Анастасия.

Как рассказала девушка, слова, которые говорил перед смертью Соловьев, теперь ей кажутся пророческими.

«Он пел песню: „Еще чуть-чуть и прямо в рай“… И как-то иначе теперь смотришь на все это», - поделилась Анастасия.

По ее словам, когда речь заходила о детях, он говорил, что это «уже не надо, в этом уже нет смысла».

Кроме этого, девушка вспомнила, что во время их последнего разговора в декабре Виктор был мрачен, хотел продать бизнес и улететь на Бали. При этом, говоря о Грузии, девушка сказала, что мужчина очень любил эту страну и всегда туда стремился.

Также бывшая невеста Соловьева усомнилась в том, что он мог полезть на рожон в конфликтной ситуации. По ее словам, он бы «переводил в шутку всю агрессию».

Виктор вместе с подругой Алиной 2 января выехали в Грузию из Москвы. В ночь на 5 января на трассе их машину обогнал автомобиль с местными номерами и перегородил проезд. В результате нападения Виктора застрелили, а девушку бросили на трассе.

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