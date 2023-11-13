Десять человек эвакуировали при пожаре в жилом доме на Сахалине

По информации службы, пожар начался утром 13 ноября в многоэтажном жилом доме в селе Новотроицкое. Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе, четверых детей из квартир, расположенных на верхних этажах здания.

В течение 20 минут возгорание удалось локализовать, через час после прибытия пожарные полностью потушили огонь. По сообщению МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

В воскресенье, 12 ноября, девять человек пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Томске. Двух пострадавших - женщину и подростка - госпитализировали, еще одного мужчину отправили на амбулаторное лечение. Также ожоги лица получила несовершеннолетняя девушка.