Десантники и парашютисты начали тушить природные пожары в Амурской области

В тушении пожара участвуют десантники и парашютисты всех авиаотделений авиабазы, а также примерно 200 работников амурских лесхозов, 25 оперативных бригад огнеборцев и спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ. Кроме того, возгорание тушат свыше 200 добровольцев и арендаторов земель. Большая часть людей направилась в Зейский и Мазановский округи.

«По кромке люди передвигаются на вездеходах и снеголоболотоходах, с воздуха ситуацию контролирует авиация - три самолета и два вертолета», - пояснили представители местной администрации.

За минувшие 24 часа удалось потушить шесть природных пожаров на площади свыше 11,5 тысячи гектаров в Зейском, Тындинском, Шимановском и Благовещенском округах.

Сейчас в области действует 70 природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в Орехово-Зуевском округе рядом с деревней Деревнищи благодаря системе видеомониторинга обнаружили лесной пожар. Прибывшие на место девять человек из лесопожарной группы за шесть с половиной часов потушили огонь.