«Дергалась и хрипела». СМИ сообщили о мучительной смерти школьницы из-за вейпа

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По данным канала, около часа ночи отец услышал настораживающие звуки, доносящиеся из комнаты старшей дочери. Забежав туда, отец увидел ее лежащей на кровати в судорогах - она хрипела и дергалась. Ни на какие вопросы школьница ответить уже не смогла.

Родители отнесли ее в автомобиль и привезли в больницу. Несмотря на все усилия медиков, девушку спасти не удалось.

Во время осмотра врачи нашли в нижнем белье покойной одноразовую электронную сигарету. Гаджет передали на исследование экспертам. Точную причину смерти школьницы установит экспертиза. Сотрудники полиции организовали проверку после произошедшего, отметило СМИ.

Ранее исследователи установили, что вейпы и сигареты негативно влияют на потенцию мужчин, а также плохо сказываются на работе репродуктивной системы.