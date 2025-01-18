18 января 2025, 21:28

Деревянный дом загорелся и обрушился в Новой Москве

РИА «Новости»
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В деревне Харьино на территории поселения Филимонковского в Новой Москве загорелся деревянный двухэтажный дом. Существует угроза взрыва и перехода огня на соседнюю постройку, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли вызов около 19 часов. Очевидцы сообщили, что открытый огонь объял деревянный двухэтажный дом размером 80 на 20 метров с пристройкой. В здании могла находиться женщина, но криков о помощи они не слышали.

К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Огонь распространился по всей площади постройки. В здании находились баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. Кроме того, был риск перехода огня на соседнюю постройку.

В процессе тушения произошло обрушение на площади 150 квадратных метров. Огнеборцы проложили четыре магистральные линии и подключили 12 водяных стволов.

В Советском районе Уфы ранее сгорел магазин «Светофор». Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Пресс-служба МЧС России показала кадры с места пожара.

Пожары Москва
18 января 2025, 20:16
В Иркутской области иномарка заехала прямо в магазин
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В микрорайоне Березовый в Иркутской области пьяный водитель протаранил двери супермаркета и заехал в торговый зал. Никто из очевидцев не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Около 21:00 (16:00 по московскому времени) 44-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder не справился с управлением, выезжая с парковки. Сначала он столкнулся с припаркованной позади машиной, а затем протаранил входные двери магазина и заехал в торговый зал.

У мужчины были признаки алкогольного опьянения, но он отказался от медосвидетельствования. Госавтоинспекторы составили в отношении него протокол по двум статьям КоАП.

Крупная авария произошла на Юго-Восточной хорде в Москве. Машина столкнулась с другим авто, врезалась в столб, разлетелась на части и загорелась.

МВД РФ ДТП Иркутская область
18 января 2025, 19:24
Челябинские спасатели на руках вынесли провалившуюся под лед лошадь
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В Челябинской области провалившуюся под лед замерзшего водохранилища лошадь вытащили спасатели. Животное достали из полыньи в нескольких километрах от города Карталы. Наткнулись на него рыбаки, сообщила областная поисково-спасательная служба.

Добравшиеся до водохранилища спасатели увидели, что лошадь ушла под воду почти полностью. Над поверхностью оставалась только голова.

Спасатели выпилили во льду дорожку к суше и изготовили носилки из альпинистского снаряжения. Замерзшую в ледяной воде лошадь 10 спасателей вынесли на руках. Передвигаться самостоятельно животное не могло.

Оказавшись на суше, спасатели и хозяин лошади помогли ей подняться на ноги. Владелец поблагодарил специалистов за спасение и находку. Он пояснил, что животное убежало из деревни, расположенной в нескольких километрах.

В минувший четверг столичные спасатели вытащили из Москвы-реки провалившуюся в полынью собаку в Крылатском. Спасенное животное доставили до суши на катере, где передали в руки хозяина.

Спасатели Челябинская область Животные
18 января 2025, 18:45
Аварию с двумя погибшими и взорвавшейся машиной в Лефортове сняли на видео
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Кадры смертельной аварии на Юго-Восточной хорде в Москве оказались в распоряжении у 360.ru. Двое погибли, еще один человек пострадал.

ДТП произошло вечером 18 января на Московском скоростном диаметре в районе Лефортово. Врезавшийся в столб автомобиль разорвало на части, он загорелся и через несколько секунд взорвался.

Два человека погибли, еще один пострадал. Полностью охваченную пламенем машину потушили прибывшие на вызов сотрудники спасательных служб.

Ранее стало известно, что женщина погибла при падении автомобиля в Обводный канал Санкт-Петербурга. По предварительной информации, Mercedes упал в воду после удара другого авто - Škoda.

ДТП Видео Москва
18 января 2025, 18:44
Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве
Global Look Press
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Неизвестный в Тель-Авиве напал на прохожих с ножом, несколько человек получили ранения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

ЧП произошло на улице Левонтин. Пострадали несколько человек, среди них мужчина 30 лет. С серьезными ранами его срочно отвезли в больницу. Издание Ynet со ссылкой на полицию отметило, что нападавшего застрелил прохожий.

По предварительным данным, им оказался 19-летний палестинец, проникнувший в Израиль нелегально. На место происшествия направили крупные силы полиции, в том числе вертолет, силовики прочесывают территорию.

В октябре мужчина также напал на прохожих в израильском городе Хадере. Тогда ранения получили шестеро , среди них мужчина 70 лет. Всех раненых своевременно доставили в ближайшую больницу.

Израиль

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