01 марта 2024, 07:06

Деревянное кафе сгорело в парке Горького

РИА «Новости»
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В центре Москвы в парке Горького загорелся деревянный павильон. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщил источник «360».

Очевидец позвонил в экстренные службы около трех часов ночи и сообщил о возгорании в кафе напротив катка. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что загорелся один из пяти стоявших в ряд деревянных павильонов. Огонь охватил здание полностью на площади 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода на соседнюю постройку.

В 04:10 возгорание локализовали, в 04:29 ликвидировали, начали разбор и проливку. Конструкция, по словам источника, деформировалась, поэтому спасатели работали с особой осторожностью. По предварительной информации, никто не пострадал.

В ту же ночь произошло возгорание в корпусе Зачатьевского женского монастыря. Огонь потушили.

Пожары Парки Москва
01 марта 2024, 07:33
Смотритель маяка Курбатова в метель пропал на Курилах
РИА «Новости»
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Спасатели 1 марта начали поиски смотрителя маяка Курбатова на острове Шумшу (Курилы), который отправился к маяку «Чибуйный» из-за поломки генератора. В дороге мужчину застала непогода, он перестал выходить на связь и пропал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Расстояние между двумя маяками составляет 35 километров, которые он преодолел за один день. Оказалось, что мужчина все-таки добрался до дальнего объекта. Оттуда его эвакуировали в Северо-Курильск.

Медики оказали смотрителю первую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В последние дни февраля на Курилах бушевал циклон, сопровождавшийся метелью и сильным ветром. В регионе действовало экстренное предупреждение.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли на Сахалине более 80 рыбаков, которых унесло на льдине в Охотское море.

Спасатели Россия Мужчины Курильские острова
01 марта 2024, 04:49
В Москве загорелся деревянный павильон в парке Горького
РИА «Новости»
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В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького загорелся деревянный павильон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«Информации о пострадавших не поступало», - уточнило ведомство.

Сообщение о возгорании в парке поступило в оперативную дежурную смену в 03:10. В настоящее время пожар локализовали.

Ранее московским пожарным пришлось тушить возгорание в подвале корпуса Зачатьевского ставропигиального женского монастыря , который находится на реконструкции. Пожар тоже оперативно потушили, никто не пострадал.

Днем ранее загорелись склады в Раменском городском округе. Информация о пострадавших не поступала, а вот металлокаркасные здания частично обрушились. Здесь работали 74 специалиста и 29 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Москва
01 марта 2024, 03:38
Смотритель маяка пропал на курильском острове Шумшу
РИА «Новости»
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На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка «Курбатова». Спасатели приступили к поискам мужчины. Об этом сообщило главное управление МЧС по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, у смотрителя маяка сломался генератор. Мужчина решил отправиться на маяк «Чибуйный», расположенный в 35 километрах от «Курбатова», но так и не дошел.

«На остров Шумшу выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда имени Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве два человека со снегоходом, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом», - сообщили в МЧС.

В июле прошлого года турист сорвался со скалы на курильском острове Кунашир и получил травму головы. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его эвакуировала группа из четырех спасателей.

Спасатели Волонтеры Россия Мужчины Полиция Курильские острова
01 марта 2024, 01:44
«От меня идет запах». Снятый с рейса боец СВО опроверг курение на борту
Телеканал «360»
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Раненого бойца специальной военной операции сняли с рейса за курение на борту. Сам ветеран заявил «360», что действительно курил, но еще до самолета. По его словам, правила авиаперевозок он не нарушал.

Все произошло на рейсе Москва - Барнаул авиакомпании «Победа». Одного из пассажиров высадили из самолета за курение на борту. Мужчину заподозрили в нарушении правил авиаперевозок после посещения туалета.

«До пассажира запаха не было, после него я почувствовала в туалетной комнате запах сигарет, я его на месте задержала», - рассказала «360» стюардесса авиакомпании.

Капитан воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса и вызвал полицию. Сам ветеран отрицает курение на борту. По его словам, он каждый день выкуривает три пачки сигарет, поэтому запах впитался в его одежду.

«Как бы я курил в самолете? Вы же в автобусе чувствовали от меня запах курева, да? Ну вот. Я не курил [в самолете], от меня запах идет, я не отрицаю, я много курю», - заявил мужчина.

Пассажиры самолета подтвердили, что в туалете был запах сигарет, но дыма или окурков не было, датчик дыма также не сработал.

В понедельник, 25 февраля, пассажиры рейса Москва - Якутск заступились за участника СВО , устроившего дебош на борту самолета.­ Военнослужащий оскорблял бортпроводников авиакомпании и они вызвали полицию. Но часть пассажиров попросили не снимать бойца с рейса, и поручились за него.

Курение Ветераны Самолеты Авиакомпании Полиция

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