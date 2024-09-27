27 сентября 2024, 21:47

Деревья попадали в Москве из-за сильного ветра

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В Москве усилился ветер, местами из-за непогоды уже произошли случаи падения деревьев. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев», - уточнили в ведомстве.

Городское службы уже приступили к распиливанию и вывозу упавших деревьев.

Сильный ветер в столице сохранится не только в ближайшие часы, но и в предстоящие выходные. Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в столицу на несколько дней вернется летнее тепло. Он прогнозировал, что в субботу, 28 сентября, дневные температуры составят +20…+24 градусов, ночью +11…+16 градусов, причем пройдет небольшой дождь.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
27 сентября 2024, 21:07
Тела еще двоих погибших извлекли из-под завалов в Махачкале
РИА «Новости»
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Спасатели МЧС достали из-под завалов АЗС в Махачкале тела еще двух погибших. Общее число погибших увеличилось до девяти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять - погибли», - уточнили в министерстве.

Дагестан МЧС РФ Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 20:02
Пожар на АЗС в Дагестане локализовали
РИА «Новости»
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Пожарные локализовали возгорание на АЗС «Плюс» в пригороде Махачкалы, возникшее после взрыва. К тушению привлекли 119 человек и 27 единиц техники, сообщило МЧС Дагестана.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», - сообщила пресс-служба.

Взрыв произошел вечером 27 сентября на заправочной станции при выезде из Махачкалы, на повороте с федеральной трассы Р-217 в Новый Хушет. Здание АЗС рухнуло, огонь охватил техстанцию и столовую. Площадь возгорания составила не менее 500 квадратных метров. По последним данным МЧС, пострадали 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка.

Дагестан Пожары Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 20:01
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы
Пресс-служба МЧС
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Восьмерых пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале направили на лечение в республиканские больницы. Такие данные привел Минздрав Дагестана.

«Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести», - отметили в сообщении В ведомстве уточнили, что клиники Махачкалы перевели в режим повышенной готовности. В стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови. Бригады скорой помощи продолжают дежурить на месте происшествия.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве на автомобильной заправке АЗС достигло 15. В результате ЧП погибли ребенок и четверо взрослых.

Дагестан Больницы Взрывы Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 19:49
Взрыв на АЗС Дагестана повредил энергообъекты
Пресс-служба МЧС
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Восстановлением поврежденных взрывом на автомобильной заправке в поселке Новый Хушет рядом с Махачкалой объектов энергетики занялись прибывшие на место ремонтные бригады. Об этом сообщила пресс-служба компания «Дагэнерго».

Там отметили, что прогремевший взрыв привел к частичному отключению света в домах потребителей близлежащих районов. Часть домов и учреждений временно перевели на резервные схемы питания.

Ремонтники приступили к работе по восстановлению подачи электричества в дома. О сроках полного восстановления электроснабжения в компании пообещали сообщить дополнительно.

В результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы погибли четверо взрослых и один ребенок. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек , из которых четырех в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы.

Прогремевший взрыв разрушил здание станции и привел к сильному пожару, который распространился на площади в 500 квадратных метров и охватил здание столовой и молельной комнаты. Также повреждения получили две легковые машины и грузовик.

Дагестан Электричество Взрывы Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы

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