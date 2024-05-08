Деревья начали падать в Москве из-за непогоды

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По данным Метеобюро, до 21:00 8 мая в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду», - уточнили в ведомстве.

Горожан и гостей столицы призвали проявлять бдительность, не оставлять детей без присмотра, парковать машины вдали от деревьев и не укрываться под ними, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.

В распоряжении 360.ru появились кадры со столичных улиц. Судя по видео, метель продолжается. Как отметил источник, в Рязанском районе провода оборвали сразу три упавших дерева. Они также повредили две иномарки. Похожая ситуация сложилась в Солнцеве, где рухнувший ствол оборвал провода и помял автомобиль, перегородив проезд. Информации о пострадавших не поступало.

Еще одно дерево упало в районе Чертаново Южное. Оно повисло на проводах, не оборвав их. Под деревом стоит иномарка. А вот владельцу белой Toyota, припаркованной у первого корпуса дома № 26 на улице Академика Пилюгина в Ломоносовском районе, повезло меньше. Дерево из-за непогоды все же рухнуло на авто.

На 1-м Нагатинском проезде произошло ДТП. Там дерево упало на ехавшее по дороге такси. Разлива топлива, как и пострадавших, нет.

Жителей и гостей Москвы предупредили о заморозках в ночь и утром 9 мая. Столбики термометра местами опустятся до -6 градусов.