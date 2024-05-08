08 мая 2024, 16:43

Деревья начали падать в Москве из-за непогоды

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В Москве ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По данным Метеобюро, до 21:00 8 мая в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду», - уточнили в ведомстве.

Горожан и гостей столицы призвали проявлять бдительность, не оставлять детей без присмотра, парковать машины вдали от деревьев и не укрываться под ними, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.

В распоряжении 360.ru появились кадры со столичных улиц. Судя по видео, метель продолжается. Как отметил источник, в Рязанском районе провода оборвали сразу три упавших дерева. Они также повредили две иномарки. Похожая ситуация сложилась в Солнцеве, где рухнувший ствол оборвал провода и помял автомобиль, перегородив проезд. Информации о пострадавших не поступало.

Еще одно дерево упало в районе Чертаново Южное. Оно повисло на проводах, не оборвав их. Под деревом стоит иномарка. А вот владельцу белой Toyota, припаркованной у первого корпуса дома № 26 на улице Академика Пилюгина в Ломоносовском районе, повезло меньше. Дерево из-за непогоды все же рухнуло на авто.

На 1-м Нагатинском проезде произошло ДТП. Там дерево упало на ехавшее по дороге такси. Разлива топлива, как и пострадавших, нет.

Жителей и гостей Москвы предупредили о заморозках в ночь и утром 9 мая. Столбики термометра местами опустятся до -6 градусов.

Дети Погода Машины Погода в Москве Москва
08 мая 2024, 12:46
Россиянина обнаружили мертвым в тайском отеле
Global Look Press
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В номере гостиницы на Пхукете нашли тело гражданина России. Об этом сообщил портал «Новости Пхукета».

Турист проживал в отеле Karon Sea Sands. Утром 6 мая он должен был выселяться, однако в нужное время не пришел на ресепшн и не отвечал на стук в дверь.

Когда сотрудники охраны гостиницы вошли в номер, то увидели тело мужчины без признаков жизни. На подушке рядом с ним остались следы рвоты.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в комнате 14 бутылок пива и 28 пустых фляжек из-под тайского рома. Следов борьбы или проникновения в комнате не было.

По предварительным данным, причиной смерти россиянина стал отказ дыхательной системы. Его отвезли в больницу «Вачира», где в ближайшее время проведут вскрытие.

С 1 мая на Таиланде для российских туристов начал действовать пробный двухмесячный безвизовый период. Обладатели российского паспорта смогут находиться в стране без визы в течение 60 дней - до 31 июля.

Россия Таиланд Мужчины
08 мая 2024, 12:42
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», - написал он.

Глава области призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа».

В регионе уже объявляли режим воздушной опасности. В конце апреля в Воловском округе нашли обломки двух летательных аппаратов. По предварительным данным, это оказались метеозонды. Артамонов сообщила, что пострадавших в результате ЧП нет.

Спустя еще несколько дней в липецкой промышленной зоне рухнул беспилотник. Жертв и пострадавших в результате падения нет. Из-за этого на территории города вводили режим угрозы атаки БПЛА. Сирены, оповещающие об опасности, не включали.

Россия
08 мая 2024, 10:57
Облитого строительной смесью пса с окровавленными ушами обнаружили в Москве
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Облитую строительной смесью собаку обнаружили утром во 2-м Южнопортовом проезде на юго-востоке Москвы. Сейчас собаку пытаются спасти волонтеры.

Информация о пострадавшем животном появилась в одном из чатов зоозащитников. По данным авторов сообщения, из ушей собаки шла кровь.

«Пес живет на рынке, девочки сказали, что кормят, холят, лелеют уже давно. Видимо, попал под машину, вызвали ветеринара», - рассказала одна из очевидцев происшествия.

Животные Москва
08 мая 2024, 10:32
Похожий на 120-миллиметровый снаряд предмет откопали на улице Саляма Адиля в Москве
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Предмет, похожий на снаряд калибра 120 миллиметров, обнаружили при проведении земляных работ на улице Саляма Адиля в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По его информации, подозрительную находку откопали в районе дома 9, корпус 1.

Территорию, где нашли похожий на снаряд предмет, огородили металлическим забором. Расстояние до жилых домов составляет порядка 20 метров, добавил источник.

Все обстоятельства ЧП уточняются.

Москва

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