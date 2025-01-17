Деревообрабатывающий цех загорелся на 1200 «квадратах» под Красноярском

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Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. Это произошло недалеко от села Чунояр.

На место прибыли 19 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее в пятницу пожар вспыхнул в Благовещенске. Пламя охватило квартиру на пятом этаже жилого дома. Из здания спасли 10 человек. Есть один пострадавший.

Накануне в деревне Аверкиево в Павлово-Посадском городском округе после короткого замыкания загорелся жилой дом. На помощь оказавшимся в пламени людям пришел незнакомец, которого позже жители населенного пункта прозвали Николаем Чудотворцем. Незнакомец вытащил граждан на улицу, но еще до приезда спасателей покинул место происшествия.