Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Брянске

Надзорные органы проверили состояние автозаправочных станций в Дагестане. Они выявили более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности и подали в суд 149 исков, сообщила пресс-служба Минэнерго региона.

Всего в Дагестане зарегистрированы 678 автозаправочных станций. Участники рейдов зафиксировали на них свыше 4,5 тысячи нарушений, в том числе срывы сроков экспертизы промышленной безопасности и незаконную установку дополнительного резервуара для газа. В среднем на АЗС работали по два сотрудника, а на 134 - по одному, хотя должны пять.

Проверяющие составили 315 материалов для разбирательства. Из них по 149 делам прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу заправок и по 166 компетентные органы составили административные протоколы.

Вечером 27 сентября произошел взрыв на АЗС , которая находится на выезде из Махачкалы. Площадь пожара составила не менее 500 квадратных метров. Погибли девять человек.