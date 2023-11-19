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Дерево вырвало с корнем в одном из дворов города из-за ураганного ветра. Тополь упал на машину, в которой находились четыре человека, сообщили очевидцы. Двое сидевших спереди людей погибли.

Сейчас спасатели пытаются вытащить людей из автомобиля. В помощь идут в том числе гидравлические инструменты, сообщил РЕН ТВ.

По данным портала Ngs42 , к месту ЧП также отправились сотрудники Следственного комитета Кузбасса. Детали случившегося уточняются.

До этого в Новокузнецке пострадала женщина. На нее упала вывеска , сорванная сильным ветром с торгового центра «Сити Молл». Прохожие помогли поднять конструкцию и вызволить пострадавшую. В Центре медицины катастроф Кузбасса рассказали, что женщина получила компрессионные травмы.