Дерево спасло грибника от медведя на Камчатке
Грибник едва не стал жертвой медведя на Камчатке, мужчину спасла высокая береза. Об этом сообщил RT.
ЧП произошло в городе Вилюченск. Любитель тихой охоты собирал грибы, когда рядом прошел медведь. Мужчина быстро залез на высокую березу и просидел на ней 30 минут, пока косолапый не ушел, после чего бросился к автомобилю.
«На первое дерево залезть не получилось, только на второе. Понял, что медведь идет, когда услышал хруст веток. Залез повыше и начал кричать на него, но отогнать получилось совсем не сразу», - сказал грибник.
Ранее медведь преградил дорогу поезду на перегоне Барабинск - Труновское в Новосибирской области. Хищник вышел на железнодорожные пути и уходить не собирался, несмотря на сигналы машиниста.
Также в социальный сетях завирусился ролик с «танцующим медведем» , который чесал шкуру о дерево на Камчатке.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.