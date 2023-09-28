Дерево спасло грибника от медведя на Камчатке

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ЧП произошло в городе Вилюченск. Любитель тихой охоты собирал грибы, когда рядом прошел медведь. Мужчина быстро залез на высокую березу и просидел на ней 30 минут, пока косолапый не ушел, после чего бросился к автомобилю.

«На первое дерево залезть не получилось, только на второе. Понял, что медведь идет, когда услышал хруст веток. Залез повыше и начал кричать на него, но отогнать получилось совсем не сразу», - сказал грибник.

Ранее медведь преградил дорогу поезду на перегоне Барабинск - Труновское в Новосибирской области. Хищник вышел на железнодорожные пути и уходить не собирался, несмотря на сигналы машиниста.

Также в социальный сетях завирусился ролик с «танцующим медведем» , который чесал шкуру о дерево на Камчатке.

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