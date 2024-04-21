21 апреля 2024, 19:22

Дерево рухнуло на женщину в Москве

РИА «Новости»
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Дерево свалилось на 31-летню женщину возле дома № 3 на Абрамцевской улице в Москве. Как сообщил источник «360», у пострадавшей травмы головы и ноги, ссадины на руке.

Информация о состоянии женщины уточняется. Сведения о ее госпитализации пока не поступали.

Упавшее на тротуар дерево также повредило две машины.

Ранее дерево упало на двухлетнюю девочку в красногорском парке «Ивановские пруды» на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Жителей и гостей столицы предупреждали о сильном ветре , порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Непогода продержится в городе 21 апреля минимум до 20:00.

Женщины Машины Погода в Москве Москва
21 апреля 2024, 20:45
На автовокзале Саларьево в Москве у пассажира обнаружили гранату
РИА «Новости»
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Похожий на гранату предмет обнаружили при досмотре у пассажира на автовокзале Саларьево. Как сообщил источник «360», эвакуацию не проводили, обстановка спокойная.

ЧП произошло в поселении Московский на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. На рамке досмотра при переходе из торгового центра на автовокзал Саларьево у пассажира обнаружили предмет, похожий на гранату. На место прибыло подразделение Росгвардии, сообщил источник.

Правоохранители огородили зону безопасности, пассажиропоток направили на другой вход. По информации источника, обстановка в зоне ЧП спокойная, Росгвардия эвакуацию не проводит. На место прибыла пожарная автоцистерна.

Источник уточнил, что здание автовокзала - одноэтажное, со стеклянным фасадом, размерами 80 на 30 метров. Попасть на автовокзал из ТЦ можно через подземную галерею, на выходе из которой стоит рамка металлоискателя, где и обнаружили подозрительный предмет.

Росгвардия Эвакуации Москва
21 апреля 2024, 19:12
Десять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленобласти
РИА «Новости»
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Автобус, который перевозил около 50 рабочих из Кингисеппа в сторону Усть-Луги,  опрокинулся на 249-м километре дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, двое пассажиров оказались в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, еще шестеро - в легкой.

Следователи не исключили, что причиной аварии стало то, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

В Петербурге осудили водителя, по вине которого произошла авария с пострадавшим. Летом прошлого года водитель за рулем BMW протаранил припаркованный полуприцеп. Непристегнутый пассажир иномарки получил тяжелые травмы. Отмечается, что водитель сел за руль пьяным и после употребления наркотиков.

Автобус, который перевозил около 50 рабочих из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, опрокинулся на 249-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП Автобусы Водители
21 апреля 2024, 19:10
Более тысячи жителей Ишимского района эвакуировали из-за паводка
РИА «Новости»
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Свыше тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области вывезли из населенных пунктов, попавших в зону подтопления из-за половодья на реке Ишим. Об этом рассказал глава района Сергей Ломовцев, сообщило РИА «Новости».

«Река Ишим проходит по территориям семи сельских поселений, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации „поводок“. Мы эвакуировали более тысячи наших земляков», - отметил он.

Часть людей находятся у своих родных, близких, знакомых, друзей. Остальных разместили в пунктах временного пребывания. Как уточнил Ломовцев, их быт организовали.

Из-за разлива реки отрезанными от «большой земли» оказались несколько деревень и поселков. Тем, кто решил остаться в своих домах, оказывают необходимые помощь и поддержку.

«Мы их не бросаем», - заверил глава региона.

Ранее прирост воды в реке Ишим в Тюменской области вновь обновил исторический максимум и достиг 1061 сантиметра. Затопленными остаются огромные территории, а деревья и дома почти целиком скрываются под водой. Ситуация с паводком остается сложной , власти следят за состоянием гидротехнических сооружений.

Паводки Реки
21 апреля 2024, 19:06
Аэропорт Кишинева «заминировали» второй раз за сутки
РИА «Новости»
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Администрация Кишиневского международного аэропорта получила анонимное сообщение о том, что якобы помещения воздушной гавани заминированы. После этого людей и персонал экстренно эвакуировали из здания, сообщило РИА «Новости».

«Всех пассажиров и служащих аэропорта эвакуировали. Мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД», - уточнила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицкая.

По данным издания, за последние 24 часа это уже второй случай в аэропорту Кишинева.

Представители Пограничной полиции уточнили, что прошлой ночью поступило сообщение о минировании аэропорта и одного из бортов. После проверки выяснилось, что информация о взрывных устройствах была ложной.

Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали отель Valo. Клиентов и сотрудников гостиницы вывели экстренно на улицу из-за сообщения о минировании.

Молдавия Самолеты Эвакуации

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