Дерево рухнуло на женщину в Москве
Дерево свалилось на 31-летню женщину возле дома № 3 на Абрамцевской улице в Москве. Как сообщил источник «360», у пострадавшей травмы головы и ноги, ссадины на руке.
Информация о состоянии женщины уточняется. Сведения о ее госпитализации пока не поступали.
Упавшее на тротуар дерево также повредило две машины.
Ранее дерево упало на двухлетнюю девочку в красногорском парке «Ивановские пруды» на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
Жителей и гостей столицы предупреждали о сильном ветре , порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Непогода продержится в городе 21 апреля минимум до 20:00.