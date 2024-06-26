26 июня 2024, 16:45

Дерево рухнуло на проезжую часть и задело «Газель» в Москве

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В Москве дерево упало на проезжую часть и задело «Газель». Видео с места событий появилось в распоряжении 360.ru.

Все произошло на Дубнинской улице у дома № 29. Автомобиль зацепил провисший провод, из-за чего рухнуло дерево. Спасатели распили упавшее насаждение. Информации о пострадавших не поступало.

Похожий случай произошел в столице на прошлой неделе. В Бабушкинском районе дерево упало прямо на трубу , из нее начал выходить газ. Из-за утечки пришлось эвакуировать жителей расположенного рядом дома. В результате никто не пострадал.

Тогда на Москву обрушился ураган. Жертвами непогоды в столице стали два человека - одного из них придавило деревом, на второго упали строительные леса.

Спасатели Видео Москва
26 июня 2024, 17:15
Посетители курского суши-бара отравились курицей с сальмонеллой
Unsplash
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Курский бар «Суши кинг», в котором отравились 13 человек, использовал при готовке несертифицированное филе цыпленка. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Владелец заведения уже попадал в поле зрения ведомства с подобными нарушениями. По данным пресс-службы, специалисты нашли в филе курицы сальмонеллу.

Роспотребнадзор приостановил работу суши-бара, сообщили «Известия». Из 13 отравившихся посетителей кафе восьмерым потребовалась госпитализация. Ведомство напомнило, что в жару необходимо тщательно следить за сроками годности продуктов и целостностью упаковки.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Фарбер рекомендовал людям с симптомами отравления пить больше жидкости и незамедлительно обращаться к врачу. Специалист отметил, что в таких случаях ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Роспотребнадзор Работа Продукты Жара
26 июня 2024, 15:44
«Это было страшно». В Люберцах мужчина помог задержать напавшего на женщину насильника
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В Люберцах местный житель помог задержать напавшего на женщину насильника. Об этом потерпевшая рассказала 360.ru.

По словам женщины, все произошло в лесополосе во время прогулки. Неизвестный поджидал ее на детской площадке, а затем стал преследовать.

«Я поняла, что кто-то сзади. Может, он побежал, чтобы сократить эту дистанцию. Когда я просто обернулась, он уже был в трех метрах сзади. Вот это было страшно, конечно. <…> Потом произошли действия не самые приятные. Я просто не хочу рассказывать. Я просто дала ему отпор. <…> Двинула в пах ногой», - поделилась пострадавшая.

Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника.

«Я кричала, звала на помощь», - добавила она.

Когда девушка выбежала из леса, она решила подкараулить насильника и заснять его на телефон, чтобы предъявить снимки полиции. Мужчина вышел из леса, и тогда женщина рассказала местным, что он на нее напал. Задержать злоумышленника помог житель Люберец Александр.

«Не ожидала, что у нас получится его задержать. Мы задержали его и удерживали, пока полиция не приехала», - рассказала потерпевшая.

Ранее в Москве задержали двух граждан Узбекистана по подозрению в изнасиловании женщины. На допросе мужчины признались в содеянном.

Люберцы Женщины Мужчины Изнасилования Полиция
26 июня 2024, 15:07
Убитого при теракте в Дербенте протоиерея похоронили у церкви, где он служил
РИА «Новости»
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В Дербенте похоронили убитого террористами протоиерея Николая Котельникова. Он упокоился на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где прослужил около 45 лет, сообщило РИА «Новости».

Проводить священника в последний путь пришли сотни прихожан. Они вспоминали, что Котельников был добрым, понимающим, ласковым человеком.

Он стал жертвой нападения террористов на церковь в Дагестане 23 июня. По данным СМИ, злоумышленники планировали теракт около месяца, , а Николай Котельников был их первой целью - его фото закрепили в закрытом чате, где обсуждались детали преступления. О том, что атаки были тщательно спланированы, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По его мнению, их могли организовать из-за рубежа.

Во время нападений на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте погиб 21 человек. Власти выделили 50 миллионов рублей на помощь семьям жертв и пострадавшим.

Пятерых причастных к терактам ликвидировали.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
26 июня 2024, 15:02
Разбившаяся в Краснодаре пассажирка BMW была беременной
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В Краснодаре при падении автомобиля с паркинга погибла беременная женщина, ее любовник и сын. Законный супруг узнал о произошедшем из новостей, сообщил Telegram-канал «112».

Журналисты выяснили, что следователям о беременности 37-летней погибшей стало известно после вскрытия. С ней в машине находился 12-летний сын от мужа, а за рулем - 37-летний любовник. По одной из версий, мужчина в пылу ссоры специально нажал на газ и врезался в стену паркинга.

Мужу не сообщали о гибели жены и общего сына, он узнал об этом из новостей. Мужчина впал в шоковое состояние и отказался с кем бы то ни было разговаривать. Отцом ребенка предположительно являлся водитель BMW, супруг узнал об этом за несколько дней до ДТП.

Иномарка упала с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра «Галерея». Все три человека в салоне авто погибли. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Краснодар ДТП

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