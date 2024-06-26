Дерево рухнуло на проезжую часть и задело «Газель» в Москве
В Москве дерево упало на проезжую часть и задело «Газель». Видео с места событий появилось в распоряжении 360.ru.
Все произошло на Дубнинской улице у дома № 29. Автомобиль зацепил провисший провод, из-за чего рухнуло дерево. Спасатели распили упавшее насаждение. Информации о пострадавших не поступало.
Похожий случай произошел в столице на прошлой неделе. В Бабушкинском районе дерево упало прямо на трубу , из нее начал выходить газ. Из-за утечки пришлось эвакуировать жителей расположенного рядом дома. В результате никто не пострадал.
Тогда на Москву обрушился ураган. Жертвами непогоды в столице стали два человека - одного из них придавило деревом, на второго упали строительные леса.