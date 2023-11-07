Дерево рухнуло на автомобиль с девушкой на Сахалине

ЧП произошло в городе Холмск в Сахалинской области. Вечером 6 ноября из-за сильного ветра большое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Ветки смяли крышу машины и задний бампер, а также разбили стекла.

В конце октября аналогичное ЧП произошло в Москве. На Гвардейской улице на западе столицы упавшее дерево повредило легковой автомобиль.

В конце августа старое дерево упало на 41-летнюю жительницу Башкирии в деревне Таш-Асты. В результате женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

В июле девять человек погибли и 67 пострадали из-за непогоды в Приволжье. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Почти 100 тысяч жителей остались без света. Ураган повредил крыши более чем 40 жилых домов и семи соцобъектов. Из-за ветра упали 550 деревьев.