Депутат Воронежской облдумы Гапоненко погиб в аварии

Он подчеркнул, что погибшему предпринимателю было 39 лет. Садоводческую компанию Гапоненко возглавил после ухода от дел своего отца и сделал из нее одно из ведущих предприятий России, которое обеспечивало Воронежскую область ягодами и фруктами.

Бизнес погибший совмещал с работой депутатом. В Воронежской областной думе Гапоненко занимал пост зампредседателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.

«Помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах, детских садах, сельских домах культуры. Организовывал благоустройство общественных пространств. Поддерживал вынужденно переехавших с Донбасса и волонтеров», - перечислил губернатор.

Гусев добавил, что Гапоненко работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии, учитывая интересы всех аграриев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего предпринимателя, сотрудникам его компании, а также жителям Острогожского района, которые избрали Гапоненко на пост депутата.

В минувшую пятницу, 11 октября, управлявшая легковым автомобилем 63-летняя женщина водитель столкнулась с грузовиком на участке Щелковского шоссе в Лосино-Петровском городском округе. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла находившаяся в салоне шестилетняя девочка. Еще одну пассажирку с тяжелыми травмами забрали в больницу. После аварии завели уголовное дело.