16 октября 2024, 12:13

Депутат Барахоев опроверг свою причастность к покушению на Кадырова

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Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг данные о том, что он якобы причастен к попытке совершить покушение на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он заявил на встрече с общественностью Малгобека, его процитировал РБК.

Барахоев прокомментировал слова Кадырова о том, что он якобы принимал участие в подготовке покушения вместе с депутатом Ризваном Курбановым и сенатором Сулейманом Керимовым.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», - отметил парламентарий.

Свою непричастность к преступлению подтвердил и Курбанов. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что уважает семью Кадырова. Парламентарий также напомнил о том, что глава Чечни многое сделал для мира на Кавказе.

Ранее Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову. Он обвинил их в попытке заказать его убийство из-за ситуации вокруг компании Wildberries. Глава Чечни добавил, что откажется от своих намерений, если сенатор и два депутата докажут ему свою непричастность.

Ингушетия Чечня Госдума РФ Депутаты Стрельба у офиса Wildberries
16 октября 2024, 11:35
Мужчина обнаружил змею в туалете квартиры на севере Москвы
Freepik
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Житель Москвы позвонил спасателям из-за найденной им агрессивной змеи в туалете квартиры. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Красноармейской улице, в районе Аэропорт. Спасатели прибыли на место, но опасное животное пока не нашли.

«На данный момент змею не наблюдают, в квартире много коммуникаций, продолжают разведку», - отметил собеседник 360.ru.

Ранее красную змею длиной около метра обнаружили в салоне машине каршеринга на Молодогвардейской улице. Москвич увидел пресмыкающееся на приборной панели и обратился за помощью к сотрудникам МЧС.

Спасатели прибыли на место, но змею не нашли. Позже ее снова обнаружили в салоне автомобиля и поймали. В поддержке каршеринга рассказали, что животное потеряли в машине еще месяц назад.

Москва Змеи Квартиры
16 октября 2024, 11:04
«Это чудо». Спуск тел россиян со склона в Непале назвали уникальным
Global Look Press
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Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в течение трех дней. Об этом 360.ru рассказал президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко.

Он отметил, что пока не знает подробностей о том, насколько сложной была эвакуация тел со склона Дхаулагири. Однако это вообще уникальный, по словам собеседника 360.ru, случай, когда вертолет смог с такой высоты поднять погибших.

«Вообще это чудо, что вертолет смог с [высоты] семи тысяч [метров] забрать. Такого, по-моему, еще не было», - сказал он.

Группа российских путешественников отправилась в Непал, чтобы покорить вершину Дхаулагири. По одной из версий, во время восхождения альпинисты шли в связке, но один из них сорвался в пропасть , потащив за собой остальных.

Тела пятерых погибших смогли эвакуировать лишь спустя восемь дней после трагедии. Их спустили к итальянскому лагерю, а затем должны доставить в Катманду. Ранее Федерация альпинизма показала место гибели россиян в горах Непала.

Вертолеты Эвакуации Непал Альпинизм
16 октября 2024, 10:27
Тела погибших на склоне Дхаулагири альпинистов могут доставить в Катманду уже 16 октября
Unsplash
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Тела погибших в Непале альпинистов спустили со склона через восемь дней после трагедии. Информацию об этом подтвердила представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова в соцсети «ВКонтакте».

«Дхаулагири. Тела сняли и спустили до итальянского лагеря. Возможно, сегодня доставят в Катманду», - написала она.

Погибших эвакуировали со склона Дхаулагири утром 16 октября. До этого спасатели не могли посадить вертолет на вершине горы из-за непогоды.

Пятеро российских альпинистов скончались на высоте 7100 метров. По одной из версий, причиной их гибели стал сход «снежной доски». В беседе с 360.ru Пиунова предположила, что группу сорвавшихся связывала одна веревка.

Ранее появились кадры с места гибели российских альпинистов в Непале. Их тела нашли на скальном выступе.

Вертолеты Спасатели ВКонтакте Соцсети Непал Гибель российских альпинистов в Непале
16 октября 2024, 06:30
«С божьей помощью». Дрейфовавший в Охотском море рассказал, как выживал в лодке
Телеканал «360»
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Дрейфовавший два месяца в Охотском море на лодке Михаил Пичугин собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжей шерстью. Об этом сообщило РЕН ТВ, в распоряжении которого появились первые кадры с выжившим из больницы.

Дрейфовавший два месяца в Охотском море на лодке Михаил Пичугин собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжей шерстью. Об этом сообщило РЕН ТВ , в распоряжении которого появились первые кадры с выжившим из больницы.

Он предположил, что смог спастись благодаря высшим силам.

«[Выдержал это] с божьей помощью, если меня корабль „Ангел“ спас. <…> У меня выбора не было. Дома мама осталась и дочка», - отметил Михаил.

Чтобы выжить, ему приходилось собирать дождевую воду.

«Водичку собирали. Дождевую. Ноги мокры были. Но спальник, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься», - подчеркнул Пичугин.

Мужчина планирует поскорее выписаться из больницы, чтобы вернуться домой. Там ему предстоит похоронить брата и племянника, которые погибли во время путешествия.

Пичугин вместо с братом и племянником вышел в море в начале августа. Их искали около месяца, но не нашли. Родственники Михаила погибли, больше двух месяцев он дрейфовал в лодке с их телами. Мужчину, который за все это время похудел на 50 килограммов, обнаружили рыбаки.

Путешествия Больницы Скорая помощь Корабли Мужчины

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