Депортированную из ОАЭ россиянку задержали в аэропорту Домодедово

По версии следствия, Мария Кошелева во время работы в одном из петербургских автосалонов похитила деньги, принадлежащие юридическим лицам. Злоумышленница попыталась скрыться за границей. Ее объявили в международный розыск.

«Получены сведения о задержании фигурантки на территории ОАЭ. Компетентными органами этого государства принято решение о депортации Марии Кошелевой в Российскую Федерацию», - уточнила Волк.

Ранее против 30-летнего музыканта и основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича возбудили дело об административном правонарушении. Его обвинили в пропаганде наркотиков. Музыканту грозит наказание в размере 30 тысяч рублей и депортация из России после 15 дней ареста.