20 декабря 2023, 05:51

Депортированную из ОАЭ россиянку задержали в аэропорту Домодедово

РИА «Новости»
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Депортированную из Объединенных Арабских Эмиратов россиянку задержали в московском аэропорту Домодедово за хищение 32 миллионов рублей. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.

По версии следствия, Мария Кошелева во время работы в одном из петербургских автосалонов похитила деньги, принадлежащие юридическим лицам. Злоумышленница попыталась скрыться за границей. Ее объявили в международный розыск.

«Получены сведения о задержании фигурантки на территории ОАЭ. Компетентными органами этого государства принято решение о депортации Марии Кошелевой в Российскую Федерацию», - уточнила Волк.

Ранее против 30-летнего музыканта и основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича возбудили дело об административном правонарушении. Его обвинили в пропаганде наркотиков. Музыканту грозит наказание в размере 30 тысяч рублей и депортация из России после 15 дней ареста.

Хищения МВД РФ Аэропорт Домодедово ОАЭ Москва 2023
20 декабря 2023, 04:39
Шестиэтажный дом рухнул в центре Петербурга
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Шестиэтажный нежилой дом рухнул в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило главное управление МЧС по городу в своем Telegram-канале.

Обрушение произошло в ночь на среду, 20 декабря, по адресу Гороховая улица, 73. Дом расселили ранее. Информации о пострадавших пока нет. Спасатели приступили к разбору завалов.

В работах принимают участие около 145 спасателей и 38 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в районе Бронкс в Нью-Йорке частично обрушилось жилое шестиэтажное здание. У дома 1915 года обвалился один из углов. При эвакуации из полуразрушенного здания два человека получили травмы. Других пострадавших под завалами не оказалось.

В начале декабря при сносе девятиэтажного корпуса Российского университета транспорта (МИИТ) у станции метро «Менделеевская» часть стены здания обрушилась прямо на проезжую часть. Чудом никто не пострадал.

Спасатели Санкт-Петербург Обрушения
20 декабря 2023, 02:42
Серия мощных взрывов прогремела в Харькове
РИА «Новости»
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Серия взрывов погремела ночью в городе Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

После этого объявили воздушную тревогу в регионе.

В местных пабликах сообщили со ссылкой городского главу Харькова Игоря Терехова, что предварительно зафиксировали два прилета. Информацию о разрушениях уточняют.

Ранее в Киевской области Украины второй раз прогремели взрывы. По сообщению киевской областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. В настоящее время в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Взрывы также прогремели в Одессе и Черноморске. В Одесской области объявили воздушную тревогу. Официальной информации о взрывах не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики также сообщили, что в Черноморске работала система ПВО.

Взрывы Украина Харьков
20 декабря 2023, 01:31
Взрывы прогремели в Киевской области второй раз за ночь
РИА «Новости»
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В Киевской области Украины снова прогремели взрывы. По сообщению киевской областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

«В области работает ПВО», - сообщили в администрации.

В настоящее время в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее в ночь на среду на окраинах Киева прогремела серия взрывов. Военная администрация города призвала жителей укрыться в убежищах.

«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» - написали в Telegram-канале администрации.

Военные Взрывы Киев Украина ПВО
20 декабря 2023, 00:18
Российская школьница упала в яму на морозе и не смогла выбраться
Википедия
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Случайные прохожие спасли новосибирскую школьницу, провалившуюся в яму на пустыре. Девочка не смогла выбраться самостоятельно и провела в ловушке на 20-градусном морозе более двух часов. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

В посте уточнили, что яма находится на пустыре жилого комплекса «Матрешкин двор». На этом участке местные жители обычно выгуливают собак.

«Девочку увезли на скорой. Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», - говорится в сообщении.

В комментариях очевидцы сообщили, что ребенок провел на морозе около двух часов, пока на помощь ей не пришли прохожие. Пользователи отметили, что врачи уже передали ребенка родителям.

Сам пустырь местные жители раскритиковали за отсутствие освещения, но из-за того, что других мест для выгула домашних животных там нет, людям приходится ходить туда.

После того, как история девочки разошлась по СМИ областная прокуратура начала проверку. В пресс-службе ведомств уточнили, что яма появилась около дома на улице Петухова в Южно-Чемском жилмассиве.

«Предварительно установлено что 18 декабря 2023 года несовершеннолетняя упала в яму по улице Петухова, из которой не смогла выбраться самостоятельно», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что намерены установить откуда на пустыре появилась яма и кто отвечает за содержание придомовой территории. При наличии оснований правоохранители пообещали принять меры.

Дети Прокуратура РФ Врачи

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