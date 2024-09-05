05 сентября 2024, 13:45

Денежное вознаграждение объявили в Челябинской области за помощь в поимке живодера

РИА «Новости»
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Уже полгода в Челябинской области ищут живодера. Он приносит искалеченных четвероногих в те дворы, откуда забрал. В большинстве случаев ветеринары не могут спасти питомцев, сообщило РИА «Новости».

Тревогу забили жители города Аша. По их словам, первых котов с тяжелыми травмами стали находить в апреле 2024 года во дворах на улицах Кирова и Ленина.

«Увечья, судя по характеру травм, причиняли намеренно. Более того, у некоторых животных есть следы сексуального насилия», - рассказал местный ветврач Андрей Матвеев.

К поискам мучителя котов подключилась полиция, а горожане установили камеры во дворах и начали собственное расследование. Жертвами садиста стали более 50 четвероногих. За помощь в поимке живодера активисты объявили денежное вознаграждение.

Летом 2024 года в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино появился живодер , который стрелял в животных из пневматического оружия. Полиция организовала проверку.

Челябинская область Животные Живодеры
05 сентября 2024, 09:13
Минэнерго опровергло данные о проблемах с топливом в Москве после пожара на НПЗ
РИА «Новости»
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В Москве нет проблем с топливом, несмотря на пожар на столичном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что горючее оперативно транспортируют между регионами.

Возгорание на НПЗ в Капотне произошло утром 1 сентября. Пожар разгорелся из-за сбитого украинского беспилотника. Огонь вспыхнул в техническом помещении и охватил территорию в 40 квадратных метров.

МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. Очевидцы отметили, что слышали звуки взрыва. Огнеборцы локализовали пожар, угрозы для людей и функционирования завода не было. Позже специалисты МЧС полностью потушили возгорание.

ВСУ 1 сентября также пытались с помощью дронов атаковать Каширскую ГРЭС. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три БПЛА.

Источник 360.ru отмечал, что спасатели Москвы работают в усиленном режиме. На дополнительные дежурства на НПЗ они выезжают из разных столичных округов.

Пожары Топливо Москва
04 сентября 2024, 19:47
Обвиняемый в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле признал вину
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Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», - передали в СК.

По предварительным данным, в ночь на 31 августа обвиняемый изнасиловал девочку, а после убил ее и попытался скрыться. Спустя три дня ее тело нашли в подвале многоэтажки.

Подозреваемого задержали в Москве. После его доставили в Свердловскую область.

Обвиняемого также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Отец убитой 11-летней девочки пришел с ножом на следственный эксперимент, куда привезли подозреваемого в преступлении. Убитый горем мужчина плакал и кричал. Знавшая погибшую местная жительница отметила, что та всегда отличалась доброжелательностью и отзывчивостью. Ранее 360.ru показывал видео с места убийства ребенка.

Убийства Преступления Свердловская область Изнасилования Москва
04 сентября 2024, 19:43
Окровавленную человеческую ногу выбросило на берег Петербурга
Pxhere
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Человеческую ногу выбросило волной на берег Васильевского острова в Петербурге. Как стало известно 78.ru, окровавленную конечность, застрявшую между камней напротив дома № 5 по набережной Миклухо-Маклая, заметил прохожий.

Человеческую ногу выбросило волной на берег Васильевского острова в Петербурге. Как стало известно 78.ru , окровавленную конечность, застрявшую между камней напротив дома № 5 по набережной Миклухо-Маклая, заметил прохожий.

На место происшествия приехали полицейские. Часть тела отправили на судебную медицинскую экспертизу, сообщил «Московский комсомолец».

Следователи начали проверку. Подробности происшествия выясняют специалисты.

Четыре года назад в Петербурге произошел резонансный случай. По одной из версий, жена рэпера Энди Картрайта убила супруга из ревности, расчленила его, а останки постирала в стиральной машинке. При этом она утверждала, что музыкант умер от передозировки наркотиков, а она не хотела, чтобы поклонники об этом узнали, поэтому хотела избавиться от тела. Расследование продолжается до сих пор. В апреле 2024 года вдову отпустили из-под домашнего ареста.

Убийства Аресты Полиция
04 сентября 2024, 16:03
Водитель в Красноярском крае случайно утопил КамАЗ с грузом
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Житель поселка Тура в Красноярском крае не уследил за своим КамАЗом и утопил его в реке Кочечум. Видеозапись с ЧП опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Авторы поста предположили, что мужчина не поставил грузовик на ручной тормоз, или в машине возникли неполадки с тормозной системой. Стоящий на берегу реки КамАЗ «сполз» в водоем и утонул в месте с грузом.

Ранее легковой автомобиль упал в реку в Выборгском районе Ленинградской области. Внутри машины находились пятеро подростков, за рулем сидел несовершеннолетний. Юный водитель не справился с управлением и влетел в дерево, после чего авто упало в реку и затонуло. Трое из находящихся в салоне погибли, двое пострадали. По факту смертельной аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще один случай с падением транспорта в воду произошел в мае в центре Петербурга. Городской автобус столкнулся с каршеринговым автомобилем и рухнул в реку Мойку. В результате погибли семь человек.

Грузовики ДТП Водители Красноярский край Реки

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