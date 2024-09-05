Денежное вознаграждение объявили в Челябинской области за помощь в поимке живодера

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Тревогу забили жители города Аша. По их словам, первых котов с тяжелыми травмами стали находить в апреле 2024 года во дворах на улицах Кирова и Ленина.

«Увечья, судя по характеру травм, причиняли намеренно. Более того, у некоторых животных есть следы сексуального насилия», - рассказал местный ветврач Андрей Матвеев.

К поискам мучителя котов подключилась полиция, а горожане установили камеры во дворах и начали собственное расследование. Жертвами садиста стали более 50 четвероногих. За помощь в поимке живодера активисты объявили денежное вознаграждение.

Летом 2024 года в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино появился живодер , который стрелял в животных из пневматического оружия. Полиция организовала проверку.