День национального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall начался в России

«Вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, скорбит вся страна, весь наш народ», - заявил ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин.

В знак солидарности с российским народом траур объявили в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Британии и Австралии в Москве приспустят национальные флаги.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей , которые работали на месте происшествия.