Дело завели против детского тренера за совращение девятиклассницы из Владивостока
Следственный комитет по Приморскому краю возбудил дело против детского тренера по легкой атлетике за развратные действия в отношении малолетней воспитанницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Дело возбудили по статье «Развратные действия». По версии следствия, в августе 2021 года и мае 2023 года тренер совершал развратные действия в отношении малолетней воспитанницы, находясь в гостиницах на выездных соревнованиях.
Фигуранта отправили под стражу. По делу допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что речь идет о 64-летнем тренере, который приставал к ученице девятого класса на соревнованиях в Челябинске. В течение 10 дней они вместе проживали в гостинице «Визитъ». По предварительной информации, после задержания мужчина во всем сознался правоохранителям.