Дело завели после попытки поджога здания правительства Владимирской области
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, совершенном из хулиганских побуждений. Его фигурантом стал поджигатель здания правительства Владимирской области, сообщила пресс-служба МВД.
«Во Владимирской области следователи органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ», - написали в сообщении.
По предварительной версии, что 24 –летний житель Владимира находясь у здания госучреждения, бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили. После этого загорелось одно из транспортных средств.
В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина пытался скрыться с места преступления. Сотрудники ФСБ России и Росгвардии оперативно его задержали.
Днем 13 апреля подозреваемый бросил одну бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире и две - в сторону припаркованных автомобилей. Позже появилось видео нападения.