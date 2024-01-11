Дело возбудили против водителя, сбившего поэта Рубинштейна в Москве

ДТП произошло 8 января около 12:40, когда 76-летний поэт переходил дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с тяжелыми травмами.

Там Рубинштейн пережил интубацию и сложное хирургическое вмешательство. Врачи диагностировали повреждения таза, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной и скуловой костей, множественные переломы ребер. Больше всего пострадала голова, у него зафиксировали пневмоцефалию, скопление воздуха в черепе и серьезную гематому мозга. Поэту подают жизненно необходимые препараты через венозный катетер. Лечение осложняет имеющееся хроническое заболевание легких.

Прогнозы врачей крайне пессимистичны: если поэт поправится, то может остаться инвалидом.

На 63-летнего водителя, совершившего наезд, завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, что может привести к лишению свободы на срок до двух лет. Он не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна.