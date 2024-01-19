19 января 2024, 10:16

Дело возбудили после сообщений о поджоге дома бойца СВО в Истре

РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о поджоге дома участника спецоперации в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Данные, которые стали причиной проверки и возбуждения уголовного дела, появились в одном из Telegram-каналов. Авторы сообщения указали, что в 2023-м директор управляющей компании, в которой раньше работал участник СВО, начал требовать, чтобы тот каждый месяц платил ему деньги якобы в счет долга. При этом он оказывал давление на близких мужчины.

Кроме того, по информации канала, в январе этого года дом военнослужащего в Истре специально подожгли. В результате никто не пострадал.

После этого СК возбудил дело об умышленном поджоге дома участника СВО и других противоправных действиях против семьи бойца СВО. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации», - подчеркнули в пресс-службе.

СК РФ
19 января 2024, 09:58
Пять человек пострадали из-за влетевшей в остановку «Нивы» в Москве
РИА «Новости»
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Пять человек получили травмы в результате ДТП с автомобилем «Нива» на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее о происшествии сообщил источник «360». По его информации, автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Было известно, что как минимум двух человек доставят в больницу, еще двоих осматривали медики прибывшей скорой.

В ведомстве данные о ДТП подтвердили, уточнив, что машина врезалась в остановку, на которой находились люди, в районе дома 20, корпус 1.

«В результате наезда пострадали пять человек», - подчеркнули в пресс-службе.

На месте работают правоохранители. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.

ДТП Москва
19 января 2024, 09:50
«Нива» протаранила остановку на Новочеркасском бульваре в Москве, есть пострадавшие
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Белый автомобиль «Нива» влетел в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре в районе дома № 26. О ЧП в Марьине сообщил источник «360».

На место происшествия прибыла полиция и два наряда скорой. По предварительной информации, в результате случившегося двух человек доставят в больницу, еще двоих сейчас осматривают медики, добавил собеседник «360».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ДТП Москва
19 января 2024, 09:05
Вылетевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
РИА «Новости»
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Вылетевший из Москвы в Кемерово самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Причиной стала техническая неисправность борта. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Победа“», - указали в ведомстве.

О какой именно технической неисправности идет речь, в транспортной прокуратуре не уточнили. После ЧП самолет отстранили от эксплуатации. На борту находились 179 пассажиров. Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что они ждут завершения рейса из Москвы в Кемерово. Мероприятия по защите прав пассажиров на получение всех необходимых услуг находятся на контроле Новосибирской транспортной прокуратуры.

Накануне вечером из-за дебошира самолет, выполнявший рейс из Сургута в Москву, экстренно посадили в аэропорту Большое Савино в Перми. Хулиган нарушал общественный порядок и оскорблял пассажиров. В пермском аэропорту правоохранители задержали дебошира и отправили его на медосвидетельствование.

Самолеты Авиакомпании Москва
19 января 2024, 08:54
Короткое замыкание произошло в жилом доме на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Короткое замыкание без последующего горения произошло на шестом этаже жилого дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Причиной стал прорыв пожарного водоснабжения на чердаке. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, вода прорвала с 22 этажа по первый этаж. Пострадавших нет, однако четыре квартиры обесточены. Для устранения проблемы вызвали дополнительные силы.

Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают аварийные службы. Они оказывают помощь пострадавшим, а также разбираются в причинах случившегося.

Ранее произошел пожар на Большой Полянке в Москве. Короткое замыкание произошло на трансформаторной подстанции, в результате чего дым пошел в квартиры жилого дома.

Москва

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