Дело возбудили после сообщений о поджоге дома бойца СВО в Истре

Данные, которые стали причиной проверки и возбуждения уголовного дела, появились в одном из Telegram-каналов. Авторы сообщения указали, что в 2023-м директор управляющей компании, в которой раньше работал участник СВО, начал требовать, чтобы тот каждый месяц платил ему деньги якобы в счет долга. При этом он оказывал давление на близких мужчины.

Кроме того, по информации канала, в январе этого года дом военнослужащего в Истре специально подожгли. В результате никто не пострадал.

После этого СК возбудил дело об умышленном поджоге дома участника СВО и других противоправных действиях против семьи бойца СВО. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации», - подчеркнули в пресс-службе.