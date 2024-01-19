19 января 2024, 11:11

Дело возбудили после гибели рабочего на севере Москвы

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В Москве возбудили дело после гибели рабочего на стройке на Ленинградском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части второй статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации („Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», - уточнили в ведомстве.

16 января на строительном объекте 51-летний рабочий пострадал после столкновения стационарной гидравлической бетонораспределительной стрелы со строительными лесами, которые упали на него. От полученных травм мужчина скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию организации и назначили судебно-медицинскую, строительно-техническую и другие экспертизы.

Неделю назад на другой строительной площадке на севере Москвы также погиб рабочий. Из-за оборвавшегося стропа на мужчину упал шпунт.

Уголовное дело Следственный комитет России Москва
19 января 2024, 10:26
Появились подробности о водителе, въехавшем в остановку на юго-востоке Москвы
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За рулем «Нивы», сбившей пять человек на остановке на Новочеркасском бульваре в Москве, был 22-летний водитель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Виновник ДТП рассказал изданию, что его машину занесло после сильного снегопада, из-за чего автомобиль влетел в остановку, где стояли люди. Он добавил, что очень переживает из-за случившегося.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что пять человек, пострадавших в результате аварии, доставили в больницу.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии», - уточнили в ведомстве.

Ранее водитель иномарки протаранил остановку в Челябинске. В результате аварии пострадал один человек.

ДТП Машины Водители Москва
19 января 2024, 10:16
Дело возбудили после сообщений о поджоге дома бойца СВО в Истре
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о поджоге дома участника спецоперации в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Данные, которые стали причиной проверки и возбуждения уголовного дела, появились в одном из Telegram-каналов. Авторы сообщения указали, что в 2023-м директор управляющей компании, в которой раньше работал участник СВО, начал требовать, чтобы тот каждый месяц платил ему деньги якобы в счет долга. При этом он оказывал давление на близких мужчины.

Кроме того, по информации канала, в январе этого года дом военнослужащего в Истре специально подожгли. В результате никто не пострадал.

После этого СК возбудил дело об умышленном поджоге дома участника СВО и других противоправных действиях против семьи бойца СВО. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации», - подчеркнули в пресс-службе.

СК РФ
19 января 2024, 09:58
Пять человек пострадали из-за влетевшей в остановку «Нивы» в Москве
РИА «Новости»
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Пять человек получили травмы в результате ДТП с автомобилем «Нива» на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее о происшествии сообщил источник «360». По его информации, автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Было известно, что как минимум двух человек доставят в больницу, еще двоих осматривали медики прибывшей скорой.

В ведомстве данные о ДТП подтвердили, уточнив, что машина врезалась в остановку, на которой находились люди, в районе дома 20, корпус 1.

«В результате наезда пострадали пять человек», - подчеркнули в пресс-службе.

На месте работают правоохранители. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.

ДТП Москва
19 января 2024, 09:50
«Нива» протаранила остановку на Новочеркасском бульваре в Москве, есть пострадавшие
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Белый автомобиль «Нива» влетел в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре в районе дома № 26. О ЧП в Марьине сообщил источник «360».

На место происшествия прибыла полиция и два наряда скорой. По предварительной информации, в результате случившегося двух человек доставят в больницу, еще двоих сейчас осматривают медики, добавил собеседник «360».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ДТП Москва

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