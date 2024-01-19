Дело возбудили после гибели рабочего на севере Москвы
В Москве возбудили дело после гибели рабочего на стройке на Ленинградском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета в своем Telegram-канале.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части второй статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации („Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», - уточнили в ведомстве.
16 января на строительном объекте 51-летний рабочий пострадал после столкновения стационарной гидравлической бетонораспределительной стрелы со строительными лесами, которые упали на него. От полученных травм мужчина скончался.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию организации и назначили судебно-медицинскую, строительно-техническую и другие экспертизы.
Неделю назад на другой строительной площадке на севере Москвы также погиб рабочий. Из-за оборвавшегося стропа на мужчину упал шпунт.