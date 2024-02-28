28 февраля 2024, 16:08

Дело возбудили из-за смерти продюсера Гаврилова после операции в московской клинике

РИА «Новости»
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По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частной клинике на севере Москвы звездного хирурга Тимура Хайдарова возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 16 февраля в частной столичной клинике пластической хирургии пациенту провели операцию. Им был известный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.

Через несколько дней 35-летний мужчина обратился в другое медицинское учреждение. Там он впал в кому и умер.

«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, следователи проводят обыск в клинике. Специалисты изучают документы, а также устанавливают детали для получения полной картины произошедшего.

Пластический хирург Тимур Хайдаров прокомментировал смерть бизнесмена Гаврилова. Он отметил, что за плечами делавшего операцию врача более трех тысяч подобных вмешательств.

Уголовное дело Следственный комитет России Пластические операции Москва
28 февраля 2024, 16:09
Жительницу Перми оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне дома
РИА «Новости»
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Жительница Перми выплатит штраф в тысячу рублей за вывешенный в окне дома флаг ЛГБТ*. Решение принял Индустриальный районный суд города, сообщило РИА «Новости».

Суд квалифицировал это деяние как публичное демонстрирование запрещенной федеральными законами или экстремистской символики. При этом сама девушка заявляла, что не собиралась нарушать законодательство и не имела никаких экстремистских убеждений.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал наличие хронических заболеваний у фигурантки и признание ей вины. В течение 60 дней она должна оплатить штраф, флаг ЛГБТ* изымут и уничтожат. В законную силу решение суда не вступило.

В Красноярске закрыли бар Elton, в котором на 23 февраля провели ЛГБТ*-вечеринку. В праздничный вечер на сцене заведения выступили накрашенные мужчины.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Штрафы Суд Пермь ЛГБТ
28 февраля 2024, 16:08
Появилось видео сошедшей с рельсов электрички в Апрелевке
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Рабочие приступили к устранению последствий схода вагонов электропоезда, который произошел на станции Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ход работ контролирует исполняющий обязанности Московско-Смоленского транспортного прокурора Евгений Ноговицын.

Надзорные органы также проверят соблюдение требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Вагоны сошли с рельсов в среду, 28 февраля, около 12:00. Электропоезд следовал по маршруту из Марьиной Рощи в Апрелевку.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Их вывели через вагон, находящийся в голове поезда. ЧП повлияло на движение транспорта на этом участке железной дороги.

Видео Поезда
28 февраля 2024, 15:05
Директор Ангелины Вовк опровергла слухи о ее госпитализации
РИА «Новости»
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Директор Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла слухи о госпитализации народной артистки России. Она рассказала «360», что телеведущая отдыхает на даче.

«Чувствует себя прекрасно. Она на даче», - сообщила директор артистки.

Торгало уточнила, что 81-летняя Вовк регулярно обращается в поликлинику для обследований, но информация о ее госпитализации с заболеванием бронхов, которая появилась в некоторых изданиях, не соответствует действительности. Телеведущая чувствует себя хорошо.

Ранее сын Бари Алибасова назвал точный диагноз отца. У основателя группы «На-На» выявили неподтвержденный инсульт.

Композитор попал в реанимацию в Боткинскую больницу.

Больницы Поликлиники
28 февраля 2024, 14:56
Знакомый умершего продюсера Гаврилова выразил уверенность, что операция была ему не нужна
Freepik
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Знакомый умершего после пластики желудка продюсера Петра Гаврилова артист Джейхун Гусейнов поделился с «360» комментарием о произошедшем. По его мнению, бизнесмен мог бы просто сесть на диету и обойтись без хирургического вмешательства.

По словам Гусейнова, он был немного знаком с погибшим в звездной клинике продюсером и встречался с ним на нескольких мероприятиях. Он сказал, что Гаврилов не нуждался в таких серьезных вмешательствах и мог бы обойтись простым контролем питания.

«Зачем он эту операцию сделал? Я не знаю. И так вроде бы нормальный был. Надо было просто похудеть немножко, на диету сесть. Лишнее вмешательство», - сказал Гусейнов.

Артист предположил, что состояние здоровья погибшего недостаточно исследовали перед хирургическим вмешательством. Но он отметил, что в таких вопросах всегда есть риск ошибки.

«Нужно глобально все проверять. Поверхностно нельзя здесь судить», - подчеркнул он.

Продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после операции , которую ему провели клинике звездного хирурга Хайдарова. По данным СМИ, предпринимателю стало плохо через три дня после выписки, предварительной причиной смерти назвали заражение крови.

Питание Диеты Пластические операции

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