Дело против адвокатов Навального передали в суд

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», - передали в инстанции.

Адвокатов обвиняют по статье за участие в экстремистском сообществе, им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас правозащитники находятся в СИЗО. Их арестовали в октябре 2023 года.

Ранее четвертого адвоката заочно обвинили в экстремизме. По версии следствия, юристы, «используя свой статус», передавали письма Навального из колонии соратникам. Обвинение считает, что блогер с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в суд Владимирской области. Как сообщило РИА «Новости» , дату рассмотрения пока не назначили.