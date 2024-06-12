12 июня 2024, 18:42

Дело против адвокатов Навального передали в суд

Pxhere
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Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в суд Владимирской области. Как сообщило РИА «Новости», дату рассмотрения пока не назначили.

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», - передали в инстанции.

Адвокатов обвиняют по статье за участие в экстремистском сообществе, им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас правозащитники находятся в СИЗО. Их арестовали в октябре 2023 года.

Ранее четвертого адвоката заочно обвинили в экстремизме. По версии следствия, юристы, «используя свой статус», передавали письма Навального из колонии соратникам. Обвинение считает, что блогер с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в суд Владимирской области. Как сообщило РИА «Новости» , дату рассмотрения пока не назначили.

Уголовное дело Суд Адвокаты СИЗО Мужчины Алексей Навальный
12 июня 2024, 19:38
«Медики констатировали смерть». Дерево придавило мужчину и ребенка в Щелкове
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Во время непогоды 12 июня дерево рухнуло на ребенка и мужчину в Щелкове. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Несмотря на предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях, к сожалению, не все воспользовались нашими советами: не быть под конструкциями, деревьями, которые не внушают доверия. <…> Медики констатировали смерть», - рассказал собеседник 360.ru.

Следователи начали проверку, оказалось, что погибшие - дедушка и внук. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что мальчик и мужчина возвращались с пляжа во время порывистого ветра с дождем и решили спрятаться под деревом.

«В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью», - передали в СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Местная прокуратура также начала проверку после падения дерева на мужчину и ребенка в Щелкове.

«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории», - заявили в пресс-службе ведомства.

Несколько деревьев в Москве обрушились на людей из-за непогоды.

Сотрудников аварийных служб в Москве перевели на круглосуточное дежурство. Режим повышенной готовности ввели из-за ухудшения погоды.

Дети Ураган Россия Погода Мужчины Щелково
12 июня 2024, 17:25
Жильцов дома в Ижевске эвакуировали из-за разлива ртути
РИА «Новости»
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В Ижевске 70-летний мужчина решил выбросить банку ртути, но разлил опасное вещество в доме и во дворе. Жильцов пришлось эвакуировать, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Пожилой мужчина хранил ртуть в стеклянной банке - он принес вещество в дом с места работы. Попытка избавиться от ртути не увенчалась успехом: вещество разлилось не только в квартире пенсионера, но и во дворе на улице Ворошилова.

«В рамках проверки принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, после чего им будет дана правовая оценка», - сообщили в СК.

На место случившегося прибыли сотрудники чрезвычайных ведомств, рассказал мэр Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты приступили к удалению ртути, на время проведения работ жильцов поселили в пункте временного размещения.

Ранее житель Челябинска при перекопке палисадника обнаружил в земле упаковки со ртутью. Их общая масса составила семь килограммов.

Пенсионеры Мужчины
12 июня 2024, 17:12
Несколько деревьев в Москве обрушились на людей из-за непогоды
РИА «Новости»
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Экстренные службы Москвы получили 12 июня множество сообщений об упавших деревьях, фиксируются и случаи с пострадавшими. Об этом рассказал источник 360.ru.

В парке «Музеон» дерево повалилось на музыкальную колонку, которая затем рухнула со сцены на девушку. Сообщение об этом поступило спасателям примерно в 16:21. Пострадавшей москвичке диагностировали сотрясение мозга.

Еще одно дерево за 20 минут до этого упало на девушку на Вешняковской улице. Москвичка повредила ногу, к ней выехала скорая помощь. На Чистопрудном бульваре дерево рухнуло на рекламный щит с освещением. Из-за этого произошел обрыв проводов.

ЧП из-за непогоды также зафиксировали на Золоторожском Валу в Лефортове. По словам очевидцев, молния ударила прямо в изолятор проводов, из-за чего электричка остановилась.

«Провода оплавились, без последующего загорания. Электричка стоит с опущенными токоприемниками. Отключена или нет, уточняется», - рассказал источник.

Ранее сотрудников аварийных служб в Москве перевели на круглосуточное дежурство. Режим повышенной готовности ввели из-за ухудшения погоды.

Спасатели Скорая помощь Погода в Москве Парки Москва
12 июня 2024, 15:45
«Замотало и прижало к отбойнику». Пострадавшая — об аварии с автобусом под Пермью
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Водитель улетевшего в кювет на трассе Пермь — Березники автобуса сам не понял, что произошло. Авария шокировала его, рассказала 360.ru пассажирка Любовь, которая была в салоне в момент ДТП.

«Водитель выехал на встречную полосу, потом замотало нас резко, прижало к отбойнику, затем перебросило в кювет, и автобус перевернулся», - сообщила женщина.

Разбилось стекло. Находившиеся в автобусе пассажиры пострадали: получили переломы, порезы. Любовь добавила, что у нее диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга. После осмотра врачи отпустили ее домой.

По словам девушки, она пыталась поговорить с водителем, но тот почти ничего не мог объяснить. Он был в шоке.

«Водить сидел в перевернутом автобусе на своем месте <…> Так и находился в салоне, не выходил из автобуса», - рассказала Любовь.

В таком виде собеседница 360.ru увидела мужчину уже после аварии, когда вернулась забрать свои вещи.

«Он не мог толком разговаривать», - добавила она.

Уверял, что не знает и не понимает, что произошло. Но сразу после ДТП водитель помогал людям выбираться. Внешне он казался спокойным.

Авария произошла на 164-м километре дороги. По данным краевого Минздрава, пострадали 12 человек. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, еще троих направили в травмпункт. Всего в салоне был 41 пассажир.

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