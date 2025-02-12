12 февраля 2025, 11:56

Дело покончившего с собой Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку

РИА «Новости»
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Дело о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку. Об этом сообщила в Telegram-канале юрист Екатерина Гордон.

По ее словам, прекратить дело приняли из-за того, что истекло возможное по закону время. При этом не все процессуальные действия успели закончить - в частности, нет результатов экспертиз телефона спортсмена и не опросили его родных, добавила Гордон.

«Говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья», - отметила юрист.

При этом она упомянула некий компромат, который получил Тимма на бывшую жену, певицу Анну Седокову.

Тело баскетболиста нашли в хостеле в Москве 17 декабря. Рядом с ним лежал телефон с надписью «Позвоните Анне» на обоях. Похоронили Тимму в Риге. Близкие спортсмена уверены, что бывшая супруга довела его до самоубийства.

Спортсмены Уголовное дело Анна Седокова
12 февраля 2025, 11:28
«Все было в норме». Совладелец пекарни допустила провокацию с ртутными слойками
РИА «Новости»
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Отравление двух москвичей пирожками с ртутью могло стать чьей-то провокацией. Об этом 360.ru заявила совладелец пекарни «Мельница» Кристина.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие якобы купили пироги с ртутью в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после случившегося, заведение закрыли на время проверки.

«Это могла быть провокация, все возможно. Следствие идет. Пока нас просто проверили, сделали замеры вчера, все было в норме. Пекарню закрыли на время расследование. Думаю, мои сотрудники не могли бы такое совершить», - сказала Кристина.

По информации источника 360.ru, пострадавшие могли купить пироги с ртутью не в «Мельнице», а супермаркете «Дикси» неподалеку. Правда, представители сети позже заявили, что эти мужчины в этот магазин не заходили.

Правоохранительные органы ведут расследование дела, председатель СК Александр Бастрыкин по факту ЧП потребовал доклад.

Еда Магазины
12 февраля 2025, 11:15
Сеть «Дикси» опровергла, что отравившиеся москвичи купили слойки с ртутью у них
РИА «Новости»
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В «Дикси» опровергли, что отравившиеся слойками с ртутью жители Москвы приобретали продукцию у них. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе сети магазинов.

«Пострадавшие не заходили в магазин „Дикси“ и, соответственно, не приобретали в нем пирожки - об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов», - пояснили представители сети.

Там же добавили, что в одном здании с их магазином работают точки общепита, и причиной случившегося могла стать продукция одной из них.

«„Дикси“ находится на оперативной связи со всеми уполномоченными органами и всячески содействует установлению истинных причин произошедшего», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что столичный Роспотребнадзор начал расследование отравления слойками с ртутью в Москве. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Роспотребнадзор Магазины Москва
12 февраля 2025, 10:34
Раскрыто прошлое владельца пекарни, в которой москвичи отравились ртутью
РИА «Новости»
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Владелец пекарни, в которой двое москвичей отравились слойками с ртутью, ранее занимался строительным бизнесом в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, хлебобулочным бизнесом предприниматель занимался последние несколько лет. В 2020 году он ликвидировал свое прошлое ИП, существовавшее около шести месяцев, а затем открыл пекарню «Мельница». До этого мужчина занимался строительным бизнесом в Красноярском крае.

Сотрудников для пекарни он нанимал с помощью объявлений в социальных сетях. За смену бизнесмен предлагал до 3,5 тысячи рублей при условии опыта работы от года. В качестве обеда «Мельница» давала работникам собственную выпечку.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие купили пироги с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после случившегося. Глава Следкома Александр Бастрыкин по факту ЧП потребовал доклад.

Еда Роспотребнадзор Бизнес Следственный комитет России
12 февраля 2025, 10:25
Пострадавшие от пирожков с ртутью москвичи могли купить их не в пекарне, а в магазине
РИА «Новости»
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Отравившиеся пирожками с ртутью жители Москвы могли приобрести их не в пекарне на Симферопольском бульваре, а в супермаркете «Дикси». Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Сотрудники магазина проведут проверку магазина на уровень содержания ртути.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие якобы купили пироги с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора начало расследование после случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту ЧП.

Пострадавших отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики провели все необходимые обследования, а также полностью промыли желудочно-кишечный тракт.

Состояние пациентов врачи в настоящее время оценивают как стабильное.

Магазины

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