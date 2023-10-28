Дело об истязании возбудили после обнаружения младенца в захламленной квартире в Москве

По данным следствия, мальчика нашли в квартире в ночь на 28 октября. Помещение оказалось сильно захламлено. Прибывшие на место специальные службы экстренно госпитализировали ребенка.

Мать мальчика задержали. Ее доставили в подразделение СК для допроса. Установлено, что ранее женщину лишили родительских прав в отношении двух других детей.

Ранее стало известно, что блогер-сыроед из Сочи, которого обвиняют в голодной смерти сына , не признал вину. Медики диагностировали у ребенка истощение организма, а по пути в больницу он умер.