20 декабря 2023, 21:12

Дело о возбуждении ненависти завели после избиения участника СВО в Петербурге

РИА «Новости»
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Уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку завели двух мужчин, избивших 40-летнего участника спецоперации в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба главка СК РФ по городу.

По данным следственных органов, 18 декабря в Василеостровском районе подозреваемые избили мужчину, называя его словами, унижающими достоинство человека по признакам национальности.

Поводом для конфликта стало замечание участника СВО двум мужчинам, припарковавшим Lexus прямо на тротуаре. Словесная перепалка переросла в драку. Когда нападавшие уехали, пострадавший вызвал правоохранителей. Полицейские вскоре задержали подозреваемых и возбудили дело о хулиганстве.

Позднее появилось видео этого конфликта. Пострадавшим оказался потерявший руку Виталий Павловский. На кадрах с места можно было заметить, с какой жестокостью мужчины бьют участника СВО, повалив на землю и пиная ногам. При этом они выкрикивали русофобские ругательства в адрес Павловского.

Санкт-Петербург Следственный комитет России
20 декабря 2023, 21:46
Очевидцы сообщили о взрыве и запахе гари в Наро-Фоминске
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Громкий взрыв прогремел в Наро-Фоминском городском округе, а после установился запах гари. Об этом сообщили местные жители. По неподтвержденным данным, причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник в районе Краснопресненского пруда.

По словам очевидцев въезды в город перекрыты. Заехать с Киевского шоссе невозможно, так как вся дорога находится в оцеплении.

О падении беспилотника около Краснопрененского пруда сообщили Telegram-каналы «112» и Baza. Авторы уточнили, что по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Территорию оцепили экстренные службы.

Пока никаких официальных подтверждений этим заявлениям нет.

Взрывы
20 декабря 2023, 20:54
Беспилотник рухнул в Наро-Фоминске
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В Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации указали, что место падения БПЛА оцепили, а экстренные службы приступили к работе.

Из-за ЧП образовалась внушительная пробка. Люди, заявил канал, не могут проехать домой.

Официально эти сведения не подтверждали. По данным «Яндекс. Карт» на 20:57 движение в районе Краснопресненского пруда действительно затруднено.

Наро-Фоминск Беспилотники
20 декабря 2023, 19:38
Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрела ВСУ
РИА «Новости»
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Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела Донецка, Горловки, Ясиноватовского района со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, среди пострадавших оказались два сотрудника больницы, а также один пациент. В результате атаки ВСУ повреждения получили три жилых дома в Киевском, Петровском районах Донецка и объект гражданской инфраструктуры в Горловке.

Украинские военные 15 раз обстреляли ДНР, выпустив 42 боеприпаса. Они применили ударный беспилотник и артиллерийские орудия калибра 122, 152 и 155 миллиметров.

Ранее сдавшийся в плен украинский боец заявил, что военнослужащие ВСУ испытывали ненависть к жителям Донбасса задолго на начала спецоперации ВС России. По его словам, однажды они открыли прицельный огонь по донецкому поселку, не думая о жертвах среди мирного населения.

Донбасс Денис Пушилин
20 декабря 2023, 19:29
Пассажиров заблокировало в аэропорту Новосибирска из-за проблем с дверьми
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Прилетевшие в новосибирский аэропорт Толмачево пассажиры не смогли выйти в город из-за поломки автоматических дверей. Об этом сообщил источник «360».

Пройдя турникеты, люди оказались запертыми в проходе перед дверьми. В итоге на выходе из зоны прилета образовалась толпа. Среди застрявших в том числе были пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.

Сотрудники аэропорта, обнаружив поломку, открыли запасные двери и выпустили всех на улицу. Сейчас один из них контролирует, чтобы люди проходили через двери, которые исправно работают.

Ранее в аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию. В пресс-службе воздушной гавани не объяснили, с чем связано такое решение.

Россия

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