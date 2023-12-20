Дело о возбуждении ненависти завели после избиения участника СВО в Петербурге

По данным следственных органов, 18 декабря в Василеостровском районе подозреваемые избили мужчину, называя его словами, унижающими достоинство человека по признакам национальности.

Поводом для конфликта стало замечание участника СВО двум мужчинам, припарковавшим Lexus прямо на тротуаре. Словесная перепалка переросла в драку. Когда нападавшие уехали, пострадавший вызвал правоохранителей. Полицейские вскоре задержали подозреваемых и возбудили дело о хулиганстве.

Позднее появилось видео этого конфликта. Пострадавшим оказался потерявший руку Виталий Павловский. На кадрах с места можно было заметить, с какой жестокостью мужчины бьют участника СВО, повалив на землю и пиная ногам. При этом они выкрикивали русофобские ругательства в адрес Павловского.