Дело о терроризме завели после поджога полицейской машины в Москве
В центре столицы задержали мужчину, который бросил в полицейскую машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Он действовал по указаниям неизвестных, которые координировали его действия. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
«Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело возбудили по статье «террористический акт». Поджигателю грозит наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В Москве и Московской области 21 декабря произошло более 10 поджогов и запусков фейерверков. Большинство этих преступлений совершили пожилые люди. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.