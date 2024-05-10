Дело о падении автобуса в Мойку взяли под контроль в центральном главке СК

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Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в результате ЧП погибли три человека, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти.

Бастрыкин поручил передать дело, возбужденное по статье о нарушении ПДД, из органов полиции в главный Следственный комитет по Петербургу. Следователи дадут правовую оценку деятельности перевозчика.

Авария на Поцелуевом мосту произошла днем 10 мая. Одним из первых, кто бросился спасать пассажиров из автобуса, стал гулявший в этом районе Мухаммад Гасанов.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство протаранило ограду и упало в Мойку. Точную причину ДТП установит специальная комиссия.