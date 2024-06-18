Дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления людей в Москве

По последним данным, в рамках уголовного дела о массовом отравлении задержаны три человека - фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

По данным следствия, с 11 июня к медикам в Москве обратились свыше 100 человек с признаками пищевого отравления - все они заказывали продукты через службы доставки.

В местах реализации продукции провели обыски, после работу организаций приостановили.

Кроме того, установлено, что руководство этих фирм незаконно оформило по месту пребывания нескольких приезжих из Узбекистана. По факту случившегося возбудили дело об организации незаконной миграции.