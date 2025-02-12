12 февраля 2025, 18:59

Дело о массовом отравлении «Мистером Сидром» поступило в суд Самары

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Дело против Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, руководивших компанией-производителем «Мистера Сидра», поступило в суд Самары. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебную картотеку.

По данным следствия, Гусейнов и Айрапетян решили снизить расходы и время на производство сидра и ради этого решили вливать этиловый спирт в растворимый сок вместо того, чтобы добиваться брожения продукта.

Для этого они купили краденый спирт без документов, хранившийся на полицейском складе. Этот спирт, оказавшийся метиловым, использовался для производства 48 тысяч литров отравленного алкоголя.

Всего от употребления «Мистера Сидра» в июне 2023 года погибли 50 человек, еще 66 пострадали.

Трех похитителей метанола в прошлом году приговорили к реальным срокам. Они все получили от 3,25 до 3,5 года колонии.

Суд Алкоголь Продукты отравление сидром в России
12 февраля 2025, 15:53
Глава угрозыска Батайска устроил дебош в баре
РИА «Новости»
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Временно исполняющий обязанности уголовного розыска Батайска Виссарион Тоноян устроил дебош в баре в Ростове-на-Дону. В распоряжении 360.ru появились кадры из заведения.

На опубликованном видео можно заметить, как силовик начал выяснять отношения с барменом. Он схватил бутылку и размахнулся в сторону оппонента, но Тонояна остановил свидетель.

Telegram-канал Don Mash уточнил, что в момент конфликта полицейский находился в заведении с братом и спутницей. Девушка-администратор хотела сгладить ситуацию, но Тоноян плеснул ей в лицо напитками со стойки.

При этом полицейский был в таком состоянии, что падал в обморок. Сотрудникам заведения пришлось вызвать скорую помощь.

В пресс-службе главка МВД по Ростовской области отметили, что конфликт произошел еще 1 февраля. Заявления или сообщения в полицию по этому факту не поступили. Ведомство начало проверку, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям участников конфликта и примет решение в соответствии с законодательством.

Ранее скрипач Большого театра стал участником массовой драки в московском клубе.

Драки МВД РФ Полиция Ростовская область
12 февраля 2025, 15:18
Полиция Томска начала проверку гибели собак после акции зоозащитников у мэрии
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Томска организовали проверку гибели собак на улицах Героев Чубаровцев и Большой Каштачной. Трупы найденных животных отправили для проведения экспертиз, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что труп собаки на улице Героев Чубаровцев обнаружили около здания городской администрации на проспекте Ленина. О гибели еще двух собак на Большой Каштачной сообщила местная жительница. По предварительным данным, животных отравили неизвестные.

РИА «Томск» сообщило, что, по данным зоозащитников, в городе с начала года погибли не менее 20 собак. Чтобы привлечь внимание муниципальных властей, они принесли к мэрии труп умершего пса. Власти посоветовали волонтерам обратиться в полицию.

Мэр Томска Дмитрий Махиня пообещал организовать проверку компании, которая отвечает за отлов бездомных животных. Акцию зоозащитников глава города раскритиковал и назвал хулиганством.

Полиция Томска обратилась к горожанам с просьбой сообщать о случаях гибели животных в отделы МВД по Советскому и Ленинскому районам города.

В начале февраля калужские зоозащитники сообщили о массовой травле бродячих и домашних собак в городе Кременки. В комментарии 360.ru они заявили, что погибли не менее 15 животных. Волонтеры подчеркнули, что намерены обратиться в прокуратуру для организации расследования.

Волонтеры МВД РФ Собаки Россия Животные Полиция
12 февраля 2025, 14:39
Ударил кулаком по груди. Избитая в Мурине хозяйка корги рассказала о нападении
РИА «Новости»
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Избитая незнакомцем в магазине «Магнит» на Охтинской аллее в Мурине девушка обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом 360.ru рассказала сама пострадавшая Александра.

По ее словам, конфликт начался рядом с кассой. Мужчина с кавказским акцентом позвал администратора и начал требовать, чтобы покупательницу с собакой породы корги выгнали из супермаркета. Во время перепалки незнакомец пнул животное, а после набросился на его хозяйку.

«Он ударил с кулака в область груди, а потом начал мне угрожать. Говорил, что позовет друзей, и я уеду вместе со своими собаками в багажнике», - сказала Александра.

В итоге агрессивного мужчину оттащили очевидцы, и он скрылся с места происшествия, пока сотрудники «Магнита» вызывали скорую и полицию.

По словам Александры, сейчас она чувствует себя терпимо. За помощью девушка обратилась в правоохранительные органы, дала показания следователям. Однако выразила опасения, что злоумышленника не привлекут к ответственности.

«Не будет никакого уголовного дела. Мне говорят, что нет состава преступления. Синяка нет, все живы - дела нет. Я в ужасе», - сказала пострадавшая в беседе с 360.ru.

Ранее пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон. Преступник нанес ему около 50 ударов по голове.

Преступления Собаки Животные Мужчины Полиция
12 февраля 2025, 13:23
Жительница Сургута купила торт и нашла три зуба внутри
РИА «Новости»
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Жительнице Сургута доставили на дом торт «Прага» с зубами внутри. Об этом она рассказала в сообществе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

Женщина объяснила, что заказала торт через известный сервис доставки. Покупку получила 4 февраля, но попробовать угощение удалось только 7 февраля.

«В одном из кусочков мы обнаружили сектор „приз“ на барабане: три зуба в подарок», - заявила покупательница.

К публикации она прикрепила фото, на которых видны три круглых зуба. Сургутянка обратилась в поддержку. Служба доставки вернула деньги за торт.

Ранее в сети появилось видео из школьной столовой в Ялуторовске. На кадрах мышь упала с потолка.

После этой публикации прокуратура Тюменской области начала проверку. Ведомство решило оценить действия администрации учреждения и проверить исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в школе.

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