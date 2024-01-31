31 января 2024, 10:29

Дело о хулиганстве возбудили в Щелкове после сообщений об избиении девочки

РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о жестоком избиении 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Информация о нападении ранее появилась в ряде СМИ и Telegram-каналов.

Авторы сообщений о случившемся указывали, что девочку избили два подростка. Нападение произошло в Щелкове.

После появления этих данных следователи возбудили дело о хулиганстве. Сейчас правоохранители устанавливают участников конфликта. В рамках расследования сотрудники СК также изучат все обстоятельства случившегося.

Днем ранее, 30 января, Mash сообщал о драке двух школьников неподалеку от частной школы в Москве. Причиной побоища стало то, что один из мальчиков назвал слабаком последнего императора России Николая II.

Остановила потасовку проходившая мимо пенсионерка. Она пригрозила ученикам полицией.

Драки Дети СК РФ
31 января 2024, 10:16
Помощница судьи в Салехарде протаранила автозак
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В Салехарде на перекрестке улиц Ямальской и Матросова автомобиль Kia Sportage врезался в автозак, который конвоировал подозреваемого в убийстве. Легковушкой управляла помощница судьи. Началась служебная проверка, сообщил Telegram-канал Shot.

В интернет попало видео, на котором автозак с сиреной и проблесковыми маячками ехал на судебное заседание. На перекрестке Kia Sportage не уступил дорогу и на скорости врезался в спецтранспорт. Машина с подозреваемым от сильного удара развернулась на 180 градусов.

Пострадал только один человек - водитель легкового авто. За рулем, по информации канала, сидела 28-летняя помощница судьи. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. После аварии за заключенным и двумя конвоирами отправили другой автозак. Девушке оказали медпомощь. По месту ее работы устроили служебную проверку.

На трассе в Краснодарском крае автозак с тремя заключенными столкнулся с легковым авто и перевернулся. Все участники аварии получили травмы средней степени тяжести.

ДТП
31 января 2024, 07:31
Крупный пожар на складе домашних тапочек во Владимирской области сняли на видео
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В поселке Муромцево Судогодского района загорелся склад обуви. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Вызов поступил в экстренные службы 31 января в 03:48. Горел склад обуви на Первомайской улице. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия и провели разведку. К тому моменту огонь перешел на три складских помещения с домашними тапочками, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Тушением пожара занялись 55 человек и 27 единиц техники. Работу, по словам пресс-службы МЧС, осложнила высокая горючая нагрузка. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Москве с крыши административного здания на улице Гиляровского сняли трех человек. На втором этаже горели стройматериалы.

Пожары МЧС РФ
31 января 2024, 01:05
Россиянка обвинила египтянина в попытке похищения своего пятилетнего сына
РИА «Новости»
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Жительница Свердловской области обвинила гражданина Египта и его супругу-россиянку в попытке похищения своего пятилетнего сына прямо из дома родителей. Полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Египтянин Мохамед А. с супругой Ларисой Л. пытались украсть ребенка в поселке Прохладном летом 2023 года. Они проникли на территорию дома и стали уговаривать мальчика сесть к ним в машину, а когда он отказался, то начали тащить его силой.

Супруга иностранца является свекровью матери мальчика.

«Ксению, которая выбежала на помощь сыну, стали избивать. На нее даже дважды наехали машиной», - рассказал близкий пострадавшей.

Все происходящее зафиксировала соседская камера видеонаблюдения. Мать ребенка получила множественные травмы средней тяжести.

Женщина обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела, так как силовики якобы не увидели состава преступления. В местном МВД ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю сообщила, что в Чите полиция разыскивает мать , которая самовольно забрала своего двухлетнего сына из больницы, куда его поместили органы опеки.

Египет Дети Преступления Свердловская область Полиция
30 января 2024, 22:37
Короткое замыкание привело к взрыву на электроподстанции в Москве
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Экстренные службы получили сообщения о взрыве и пожаре на электроподстанции на востоке Москвы, сообщил источник «360». Пожарные выехали на вызов, но на территорию ТЭЦ их не пустили. Позже «Мосэнерго» опровергло информацию о ЧП.

Информация о чрезвычайном происшествии на электроподстанции, расположенной по на улице Николая Химушина появилась во вторник вечером. Очевидцы рассказали о взрыве и последующем пожаре. На место выдвинулись пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

«На Открытом шоссе живу, из-за дома № 24 в небе вспыхнуло желто-красным и хлопнуло», - рассказал собеседник «360» Алексей.

На месте представителей экстренных служб встретил начальник караула. Он сообщил, что охрана все проверила, пожара нет. Экстренные службы на территорию ТЭЦ не пустили.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о пожаре, якобы возникшем на ТЭЦ-23, информируем, что электростанция работает в обычном режиме. На территории ТЭЦ-23 возгораний и не было, станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками», - сообщила пресс-служба ПАО «Мосэнерго».

Позже появился комментарий от «Россети Московский регион». По данным компании, рядом с ТЭЦ 23 произошло повреждение кабельной линии. В результате короткого замыкания раздался хлопок.

«Данный инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», - сообщили в компании.

Пожары Электричество Скорая помощь Взрывы Москва

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