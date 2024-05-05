Дело о гибели девочки-подростка возбудили после пожара в Анапе

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По факту ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ведомстве подчеркнули, что в здании проживала многодетная семья, и остальных детей удалось спасти. Жизни пострадавшего 17-летнего брата жертвы ничего не угрожает.

Следователи устанавливают причины происшествия.

На базе отдыха в станице Голубицкая Краснодарского края случился пожар площадью 1000 квадратных метров. Огонь охватил три нежилых здания.