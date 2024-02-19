Декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге

Информация о взрыве на заводе в городе Балаково в Саратовской области не подтвердилась, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. По ее данным, возгорание случилось во время производственных работ. Как уточнило РИА «Новости», это произошло во время пробного пуска оборудования.

Прокуратура региона начала проверку по факту несчастного случая. Ведомство также отметило, что возгорание произошло «при проведении работ» на предприятии. Прокуроры не только выяснят, почему и при каких условиях случился пожар, но и оценят соблюдение законодательства об охране труда на этом объекте. Если на то будут основания, правоохранители примут меры реагирования.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы писали, что трое рабочих в Балакове пострадали в результате взрыва.

Информация о взрыве на заводе в городе Балаково в Саратовской области не подтвердилась, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

По ее данным, возгорание случилось во время производственных работ. Как уточнило РИА «Новости» , это произошло во время пробного пуска оборудования.

Разрушения конструкций на предприятии не фиксировали.

«По предварительным данным, во время проведения производственных работ трое мужчин получили термические ожоги тела. Они доставлены в ГУЗ СО „Балаковская городская клиническая больница“», - рассказали в пресс-службе облправительства.

Оказание помощи пострадавшим взяли под особый контроль по поручению губернатора Романа Бусаргина. Правоохранители и надзорные органы установят причины и обстоятельства ЧП.