19 февраля 2024, 23:09

Декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге

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Декана журналистского факультета УрФУ Ивана Некрасова и члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристину Володину задержали на кинки-пати в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, их обнаружили на мероприятии во время полицейского рейда в клубе «Фабрика». Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у участников и задержали организаторов. По словам самого Некрасова, его добавили в общую группу вечеринки после того, как мужчина согласился прийти на нее.

Ранее единственный ночной клуб в городе Белогорске в Амурской области закрыли. Причиной для таких мер послужил конкурс с раздеванием. Очевидцы опубликовали ролик с мероприятия, и он возмутил волонтера специальной военной операции. Он отметил, что в соцсетях распространили ложные данные об участии в конкурсе жен бойцов СВО.

Вузы Мужчины Екатеринбург
20 февраля 2024, 00:07
Деревянный храм сгорел в Омской области
Пресс-служба МЧС
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В Омской области загорелся деревянный храм, который строили более 10 лет на средства прихожан. Открытое горение удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фундамент и деревянную основу церкви Рождества Пресвятой Богородицы на улице Победы возвели в 2013 году. Жители поселка Марьяновка в соцсетях рассказали, что храм не был достроен, но «внутри очень красиво было».

«Жалко, что произошло такое, живем на этой же улице, зрелище очень страшное», - поделились очевидцы.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания пока не установили.

«Огонь охватил 330 квадратных метров здания. Пожарные ведомства ликвидируют возгорание и защищают соседние строения», - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, в Северном округе Москвы произошел крупный пожар. На последнем этаже здания пламя охватило 200 квадратных метров. В результате обрушились перекрытия.

Пожары МЧС РФ Россия
19 февраля 2024, 19:03
Власти опровергли сведения о взрыве на заводе в Саратовской области
пресс-служба прокуратуры Саратовской области
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Информация о взрыве на заводе в городе Балаково в Саратовской области не подтвердилась, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. По ее данным, возгорание случилось во время производственных работ. Как уточнило РИА «Новости», это произошло во время пробного пуска оборудования.

Прокуратура региона начала проверку по факту несчастного случая. Ведомство также отметило, что возгорание произошло «при проведении работ» на предприятии. Прокуроры не только выяснят, почему и при каких условиях случился пожар, но и оценят соблюдение законодательства об охране труда на этом объекте. Если на то будут основания, правоохранители примут меры реагирования.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы писали, что трое рабочих в Балакове пострадали в результате взрыва.

Информация о взрыве на заводе в городе Балаково в Саратовской области не подтвердилась, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

По ее данным, возгорание случилось во время производственных работ. Как уточнило РИА «Новости» , это произошло во время пробного пуска оборудования.

Разрушения конструкций на предприятии не фиксировали.

«По предварительным данным, во время проведения производственных работ трое мужчин получили термические ожоги тела. Они доставлены в ГУЗ СО „Балаковская городская клиническая больница“», - рассказали в пресс-службе облправительства.

Оказание помощи пострадавшим взяли под особый контроль по поручению губернатора Романа Бусаргина. Правоохранители и надзорные органы установят причины и обстоятельства ЧП.

Саратов Пожары Взрывы Работа Заводы
19 февраля 2024, 18:18
Первоклассница из Москвы сломала два позвонка после прыжка в сугроб
РИА «Новости»
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В Москве семилетняя местная жительница получила серьезные травмы, прыгнув со второго этажа жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, школьница находилась в гостях у подружки на Бескудниковском бульваре. Девочки придумали опасное развлечение: попрыгать в сугроб с балкона на втором этаже. После того, как первоклассница прыгнула вниз, она не смогла сама вылезти из снега.

Медики выявили у пострадавшей компрессионный перелом двух позвонков и переломы пяточных костей со смещением. Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.

Ранее 14-летняя жительница Ростова-на-Дону упала с 16-этажа дома и осталась жива. Ее привезли в больницу без сознания. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Школьницу начали готовить к операции.

Дети Москва
19 февраля 2024, 17:37
Уголовное дело возбудили в Москве из-за повреждения мемориальных табличек
РИА «Новости»
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На основании материалов из средств массовой информации о повреждении мемориальных табличек в Новой Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, группа лиц повредила мемориальные таблички в одном из парков ТиНАО. Следственная группа начала анализировать данные с камер видеонаблюдения и опрашивать свидетелей.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 243.4 Уголовного кодекса России о повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений.

Ранее в Ростове-на-Дону появился памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Одна из жительниц во время церемонии открытия устроила скандал. Она назвала писателя «русофобом, который ненавидел Россию».

Уголовное дело Памятники Следственный комитет России Москва

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