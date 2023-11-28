По данным издания, в самолете пассажирка в пьяном угаре бросалась на соседей, царапала бортпроводников и курила электронную сигарету. Женщина водой залила пол, сопровождая свой дебош криками о том, что боятся ей нечего, поскольку уже занесена в черный список «Аэрофлота». Несмотря на все усилия, членам экипажа не удалось успокоить девушку.

В какой-то момент она все же села на свое место, но продолжила вести себя неадекватно. Пассажирка пристала к незнакомому мужчине, который летел рядом, залезла к нему в штаны и занялась оральным сексом.

Женщину смогли только отсадить подальше от других пассажиров. Однако она вновь вставала и бегала по самолету, при этом выкидывая мусор на стюардов.

Во Внуково пассажирку задержали полицейские, которым она также успела нахамить. В итоге женщину увезли для дальнейших разбирательств в отделение.

На днях пассажир авиакомпании «Победа» устроил дискотеку на борту самолета во время перелета из Москвы в Барнаул. Он пронес колонку мимо калибратора и сначала включил громкую музыку в автобусе по пути к трапу, а затем - на борту самолета.