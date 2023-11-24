«Даже трусы мои надел». Дворник украл сумки с вещами, деньгами и документами у жителя Апрелевки

Странная история произошла в Апрелевке. Местный житель Алексей подъехал на автомобиле к подъезду дома № 6 по улице Жасминовой. Он выгрузил сумки с вещами, поставил их под камерами видеонаблюдения и отъехал за угол - припарковать машину. А когда вернулся к подъезду, то вещи были разбросаны, а части сумок уже не было.

Алексей поднял записи с видеокамер наблюдения и выяснил, что сумки унес работник управляющей компании, который там живет.

Пропавшая икона По словам пострадавшего, среди похищенных вещей был его паспорт, деньги (около 50 тысяч рублей) и икона. Он отправился в управляющую компанию и попросил помочь ему вернуть похищенное. Сначала сотрудники компании пошли на встречу и даже нашли на помойке его выкинутый паспорт. Но вот с пропавшей иконой начались странности.

«Они позвонили, сказали, что нашли икону, чтобы я ее забрал. Приехал забрать, а они уже говорят, что ее нет. Подумали, что она дорого стоит, и прикарманила сама управляющая компания», - предположил Алексей.

Вернуть деньги компания тоже не помогла. Более того, сотрудники перешли к угрозам.

«Я позвонил той женщине, которая говорила, что нашла икону. Сказал: верните, пожалуйста, а то я вас сделаю звездой. И мне кто-то говорит на заднем плане из ее офиса - смотри, чтобы сам не упал, мальчик», - рассказал пострадавший.

Извинения не приняты Сам дворник-похититель пришел к Алексею с извинениями. Мужчина вернул часть вещей и клялся, что не знает, где остальные. Но парадокс в том, что при этом он надел на себя украденные вещи. Алексей снял эту странную ситуацию на видео.

«Увидел у него под курткой свои вещи - он четыре футболки напялил, штаны мои, даже трусы мои надел», - рассказал пострадавший.

Теперь Алексей планирует обратиться в полицию в надежде наказать виновных и все-таки вернуть украденные ценности.