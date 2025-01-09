09 января 2025, 12:42

«Даже номер оторвался». Машина жителя Дмитрова провалилась в канализацию

Читайте нас в: Google Новости

В Дмитрове движущийся легковой автомобиль провалился в канализацию, водитель и пассажиры успели выбраться из салона и не пострадали. Подробно о ситуации рассказал 360.ru владелец машины.

Он объяснил, что забирал знакомых с вокзала. На одной из улиц он увидел потоки воды, но не обратил на это особого внимания.

«Я снизил скорость, чтобы просто машиной не брызгать, и потихоньку, спокойно еду, и подо мной проваливается асфальтное покрытие. И машина уходит одним колесом хорошо под асфальт», - отметил мужчина.

Житель Дмитрова вначале решил, что провалился в колодец.

Он вышел из начинающего тонуть автомобиля вместе с пассажирами. В это время из-за ЧП на дороге возник транспортный коллапс - другие водители не рисковали двигаться рядом с провалом, добавил владелец машины.

«Машина наклонилась на правое колесо на градусов 30, а морда ушла наверное градусов на 45. И вот кое-как вылезли, а машина уже уходит», - подчеркнул собеседник 360.ru.

В итоге другой водитель помог вытянуть автомобиль из канализации. Несмотря на ЧП, мужчине удалось без буксира доехать до дома.

«Просто эта жижа, канализация какая-то, текла и попала в салон, замочила чехлы. И бампер разбил, крыло разбил, дверь чуть царапнуло, даже номер оторвался. Хорошо, что я его успел поймать, и он у меня не уплыл», - рассказал он.

Житель Дмитрова сообщил, что еще не ездил в автосервис. По его словам, после провала в канализацию машина дымила, так как в радиатор попала вода и грязь. Мужчина предположил, что ему не выплатят страховку, так как ОСАГО не рассматривает такие случаи. Компенсацию придется требовать через суд, но пока непонятно, с кем именно судиться, добавил он.

Всего от провала в яму пострадали два автомобиля. Глава муниципального округа Дмитров Иван Курданин объяснил, что на трассе размыло асфальт из-за технологического нарушения на канализационном трубопроводе.

Машины Коммунальные аварии Дмитров
09 января 2025, 12:23
Девять самолетов прилетят с опозданием в аэропорт Новосибирска
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается. Все самолеты принадлежат перевозчику S7, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Толмачево.

С опозданием прилетят лайнеры из Благовещенска, Екатеринбурга, Магадана, Владивостока, Южно-Сахалинска и Ноябрьска. Также задерживаются рейсы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

«Это связано с различными причинами - такими, как погодные условия и поздний прилет предыдущих рейсов», - сообщили ТАСС в пресс-службе S7.

По данным перевозчика, максимальное время задержки составляет два часа. Это касается перелетов из Владивостока и Магадана. Пассажиров своевременно информируют о задержках с помощью смс и по электронной почте.

Накануне в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет рейса U6-1875 в Шарм-эш-Шейх. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку оказания услуг пассажирам. Последних разместили в гостинице, предоставив горячее питание и напитки.

Самолеты
09 января 2025, 12:21
Жительницу Ленинградской области чуть не убило снегом, упавшим с крыши
Читайте нас в: Google Новости
Жительницу Ленинградской области чуть не убило снегом, упавшим с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Надзорное ведомство проведет проверку и выяснит, правильно ли обслуживали дом, после чего примут решение о мерах реагирования. По его информации, происшествие случилось накануне.

По данным «Фонтанки» , пострадавшая - 24-летняя девушка из Всеволожска - получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы. Ее отпустили на амбулаторное лечение, состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее юрист Станислав Трунов рассказал, как нужно поступить , если вы зимой травмировались из-за того, что поскользнулись или на вас упала сосулька или снег.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ Ленинградская область
09 января 2025, 10:56
Под Архангельском шестиклассница угнала мотобуксировщик и погибла
Читайте нас в: Google Новости
Школьница угнала мотобуксировщик и умерла под его ходовой частью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Трагедия произошла в деревне Кушкушара в Архангельской области ночью 7 января. Школьницы без разрешения родителей взяли мотобуксировщик и поехали на нем кататься.

По дороге девочки съехали в кювет и застряли. Они попытались вытащить транспорт обратно на дорогу, но не заглушили его двигатель. 13-летняя девочка попала под ходовую часть «мотособаки». Спасти ребенка не удалось.

Telegram-канал Shot сообщил, что погибшая девочка училась в шестом классе и воспитывалась в благополучной семье, ее родители не были судимы. На мотобуксировщике она каталась с подружкой и младшей сестрой-третьеклассницей.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинские экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Иркутской области умерла семилетняя девочка, которая выехала на дорогу на ледянке и попала под колеса иномарки.

Школьники Архангельская область
09 января 2025, 10:13
Советник мэра Улан-Удэ попал в больницу после нападения банды пьяных подростков
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Пьяные подростки напали на советника мэра Улан-Удэ и жестоко избили его. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

По данным следователей, трое юношей 17-18 лет по дороге в компьютерный клуб встретили неизвестного мужчину. Двое из них избили его руками и ногами.

После этого подростки повздорили с юным посетителем компьютерного клуба. Один из злоумышленников избил мальчика, второй угрожал другим посетителям ножом.

У пострадавшего мужчины диагностировали переломы ноги в двух местах. Источник РЕН ТВ уточнил, что жертвой нападения стал советник мэра города. Пострадавшего госпитализировали, всех подростков задержали.

Суд отправил двоих подозреваемых под домашний арест, третьему инстанция избрала меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Тбилиси в конце декабря подросток ранил 16-летнего молодого человека ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Преступления Чиновники Аресты Бурятия

Новости по теме