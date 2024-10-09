«Даже не верится». Друг погибшего в Непале альпиниста рассказал о его увлечении

Мужчины познакомились в 2008 году в рок-группе «Босфор». Чистиков играл на гитаре и работал в компании Yerasov, производившей музыкальное оборудование, а спустя время открыл собственное производство гитарных педалей Brighton.

«В последние годы альпинизм занимал львиную долю всего времени. <…> Новость меня, конечно, шокировала, даже не верится», - сказал его друг.

Чистиков играл в «Босфоре» до самой смерти. Плужников назвал его талантливым и отзывчивым человеком.

Пятеро российских альпинистов погибли на высоте 7100 метров на горе Дхаулагири. По одной из версий, они сорвались из-за схода «снежной доски».