«Даже не верится». Друг погибшего в Непале альпиниста рассказал о его увлечении
Погибший в Непале альпинист из Пензы Владимир Чистиков выступал в рок-группе, выпускал гитарные педали и лишь в последние годы вплотную увлекся восхождениями. Его друг, гитарист Александр Плужников сообщил об этом РИА «Новости».
Мужчины познакомились в 2008 году в рок-группе «Босфор». Чистиков играл на гитаре и работал в компании Yerasov, производившей музыкальное оборудование, а спустя время открыл собственное производство гитарных педалей Brighton.
«В последние годы альпинизм занимал львиную долю всего времени. <…> Новость меня, конечно, шокировала, даже не верится», - сказал его друг.
Чистиков играл в «Босфоре» до самой смерти. Плужников назвал его талантливым и отзывчивым человеком.
Пятеро российских альпинистов погибли на высоте 7100 метров на горе Дхаулагири. По одной из версий, они сорвались из-за схода «снежной доски».