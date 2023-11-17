«Дайте хоть пальто взять». Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как выбегала из дома

«Я слышала, что бегают по подъезду, думала, пьяный какой-то напился и опять барабанит в дверь. Да вроде у нас тихий подъезд. А я в ночнухе стою. Вот в чем была, в том и... Говорю, дайте мне хоть теплое пальто взять, на улице холодно», - поделилась жительница пострадавшего дома.

По ее словам, она только успела надеть пальто, и их всех вывели во двор. Женщина также рассказала, что в доме были постоянные проблемы с канализацией, и жалобы в различные органы не помогали.

«Канализация задолбала <…> подмывает же», - возмутилась собеседница издания.

Прокуратура Астраханской области пообещала проконтролировать права пострадавших при обрушении здания жильцов. Прокурор Сергей Фрост сообщил, что решается вопрос о временном расселении оставшихся без жилья астраханцев.