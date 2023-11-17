17 ноября 2023, 00:27

«Дайте хоть пальто взять». Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как выбегала из дома

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Жительница дома в Астрахани, в котором обрушились два подъезда, рассказала «360», как проводилась эвакуация. Женщина призналась, что все произошло очень быстро, она едва успела накинуть пальто.

«Я слышала, что бегают по подъезду, думала, пьяный какой-то напился и опять барабанит в дверь. Да вроде у нас тихий подъезд. А я в ночнухе стою. Вот в чем была, в том и... Говорю, дайте мне хоть теплое пальто взять, на улице холодно», - поделилась жительница пострадавшего дома.

По ее словам, она только успела надеть пальто, и их всех вывели во двор. Женщина также рассказала, что в доме были постоянные проблемы с канализацией, и жалобы в различные органы не помогали.

«Канализация задолбала <…> подмывает же», - возмутилась собеседница издания.

Прокуратура Астраханской области пообещала проконтролировать права пострадавших при обрушении здания жильцов. Прокурор Сергей Фрост сообщил, что решается вопрос о временном расселении оставшихся без жилья астраханцев.

Эвакуации Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 00:48
Замглавы города в Дагестане лишился руки из-за взрыва гранаты
РИА «Новости»
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Заместителю главы дагестанского города Буйнакск Гамзату Османову оторвало кисть руки во время взрыва светошумовой гранаты. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации региона.

«Сегодня, в 14:15 по московскому времени, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения», - сказано в материале.

В администрации отметили, что ЧП произошло из-за случайного взрыва светошумовой гранаты. Пациент находился на цокольном этаже одного из домов. К разрушениям в здании взрыв не привел, о других пострадавших не сообщили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В мэрии города заявили, что Османов находится в отпуске с 15 сентября по 1 июня следующего года. На неоплачиваемый отдых мужчина ушел по семейным обстоятельствам.

Ранее, 14 августа, в Махачкале прогремел взрыв на автомобильной заправке. По неуточненным данным, взорвался баллон с селитрой, после чего на складе начался пожар. Пламя перешло на соседнюю АЗС. В итоге погибли 37 человек, трое из них - дети.

Дагестан Россия
17 ноября 2023, 00:20
Пропавшую 4 дня назад девочку из Екатеринбурге до сих пор не нашли
Freepik
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В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Дата пропажи: 12.11.2023 года. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Октябрьский», - написали волонтеры.

В материале отметили, сейчас пропавшую ищут местные полицейские. У нее светлые волосы, зеленые глаза, худощавое телосложение, рост - 150 сантиметров. В день исчезновения на подростке была черная куртка с капюшоном, коричневые штаны и серо-коричневые кроссовки.

Как сообщило издание E1.ru , девочка уже вышла на связь с сотрудниками правоохранительных органов, однако домой не вернулась.

Ранее в Воронеже пропала 15-летняя девочка. Школьница ушла из дома и пропала. Как сообщил поисково-спасательный отряд «Регион 36», у девочки худощавое телосложение, карие глаза, каштановые волосы и рост 155 сантиметров.

Дети Екатеринбург
16 ноября 2023, 23:43
Около 7 тысяч человек остались без света в Химках
unsplash.com
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Около семи тысяч человек остались без света в деревне Подолино городского округа Химки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Электричество отсутствовало более двух часов в элитном жилом комплексе Wellton park. В квартирах также отключили воду и отопление. По словам очевидца, некоторые люди застряли в лифтах. Причины случившегося не уточнялись.

По данным источника «360», в ЖК уже вернули подачу электричества, воды и тепла.

Более 20 тысяч человек 9 ноября остались без света и отопления во Владивостоке. Причиной тому стала коммунальная авария, рассказали в прокуратуре Приморского края.

В этот же день город Переславль-Залесский в Ярославской области полностью остался без воды из-за неполадок на насосной станции. Местные власти организовали подвоз воды в квартиры маломобильных людей, а также во дворы жилых домов. Детсады закрыли, а школы перевели на удаленный формат учебы.

Химки Электричество
16 ноября 2023, 22:36
Прокуратура проконтролирует права пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани
Телеканал «360»
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Региональная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части дома в Астрахани. На место происшествия выехал прокурор области Сергей Фрост. Он заявил, что ведомство взяло на контроль права пострадавших при ЧП астраханцев.

Прокурор сообщил, что сообщение об обрушении двух подъездов многоквартирного пятиэтажного дома поступило в 17:35 по местному времени. На место экстренно выехали оперативные службы, правоохранительные органы и прокуратура для контроля и координации работы всех задействованных служб.

«Проводятся мероприятия по разбору завалов. Пострадавших переписали, их права взяли на контроль. Сейчас вопрос решается об их временном расселении», - сообщил Фрост.

Он отметил, что окончательные данные по количеству пострадавших и нанесенному ущербу будут после окончательного разбора завалов. Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций.

На место частичного обрушения здания в Астрахани пригнали строительный кран, спасатели начали разбирать завалы с помощью техники. На месте ЧП работает 13 единиц спецтехники.

Прокуратура РФ Обрушение дома в Астрахани

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