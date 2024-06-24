Датчиков не было. Владелец фирмы рассказал о пожаре во Фрязине

По его словам, офис расположен на третьем этаже, и информация о том, что именно там началось возгорание не соответствует действительности. Пожар возник на шестом этаже. Как только появился запах дыма, все покинули свои офисы, расположенные на третьем этаже. Сотрудники его компании находились в здании, но они эвакуировались, предварительно закрыв окна и выключив свет.

Также бизнесмен отметил, что в здании отсутствовали датчики пожарной безопасности.

«По крайней мере, я о них не знаю. В нашей комнате их нет. Где-то, возможно, они есть. Я не могу отвечать за все здание. Есть управляющая компания, которая, я думаю, в курсе этих дел <…> Но она передала свои дела кому-то другому <…> Собственник здания объявлен банкротом, назначен новый управляющий. В этом нужно разбираться», - рассказал владелец компании.

По его наблюдениям, огонь долгое время двигался вверх.

«Сначала горел именно шестой этаж. Я видел, как полопались от жара стекла на седьмом [этаже]. Огонь перекинулся туда <…> То, что говорили, что там были какие-то хлопки, а потом начался пожар, - это не так. Хлопки - это были лопающиеся стекла. Потом было пламя, баллончики, видимо, взрывались, дезодоранты. Один был большой взрыв. Возможно, [взорвался] газовый баллон. Это было где-то в середине здания. Никаких предварительных взрывов я не слышал», - подытожил он.

Ранее арендатор двух помещений в этом здании рассказал 360.ru , что в нем, видимо, не было противопожарных систем.