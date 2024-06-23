23 июня 2024, 21:26

Данные о заложниках в церкви Махачкалы опровергли

РИА «Новости»
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На территории церкви в Махачкале нет заложников, возле нее идет перестрелка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

В ведомстве уточнили, что внутри помещения ради собственной безопасности закрылись 19 человек.

«Ни о каких заложниках речи нет! <…> Они уже вне опасности, данная территория защищена!» - подчеркнули в МВД.

На месте, добавили в министерстве, работают дагестанские силовики. В Дербенте они начали подготовку к штурму.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестные захватили и закрыли в церкви в Кировском районе Махачкалы порядка 40 заложников.

Нападения со стрельбой в двух дагестанских городах - Махачкале и Дербенте - произошли 23 июня. В республиканском МВД сообщали о гибели шести полицейских , еще 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали.

В Дербенте нападавшие убили священника Русской православной церкви. Он служил у алтаря более 40 лет.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:59
Военная техника появилась на улицах Дагестана
Телеканал «360»
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Бронетехнику выкатили на улицы Дербента. Кадры из города появились в распоряжении 360.ru.

Военную технику заметили в Дербенте. Контртеррористическая операция в Дагестане продолжается. В больницы республики привозят пострадавших для оказания всей необходимой помощи.

Силовики заблокировали боевиков в Дербенте и начали подготовку к штурму. Террористы скрываются в одном из зданий возле ресторана «Хаял».

В воскресенье, 23 июня, в день празднования Святой Троицы, террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Нападавшие использовали иностранное оружие. После этого в Дербенте отменили все массовые мероприятия.

Дагестан Военные Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:51
Теракты в Дагестане назвали срежиссированными извне
Телеканал «360»
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Теракт, произошедший вечером 23 июня в Дагестане, срежиссирован извне. Такое мнение в Telegram-канале выразил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Террористическая атака имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются», - написал он.

По его мнению, россияне прекрасно понимают, что в нынешних условиях консолидация общества крайне необходима. Жители всей страны, указал он, знают, что подобные теракты являются провокацией.

Из-за случившегося в Дагестане всех сотрудников силовых ведомств Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы. Охрану общественных мест, ТЦ и соцучреждений повысили.

Вечером в воскресенье группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте.

С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Дагестан Преступления Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:51
Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась
РИА «Новости»
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Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась, но люди из храма пока не вышли. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Перестрелка в Церкви закончилась. Пока люди не вышли. Идет проверка территории», - написал Хадулаев.

Ранее стало известно, что при нападении боевиков на Дагестан погибли девять человек. Среди них семь полицейских, один священник и один гражданский. Около 25 человек получили ранения.

Дагестан Стрельба Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:46
Четырех боевиков ликвидировали в Махачкале
РИА «Новости»
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Силовики ликвидировали в Махачкале четырех боевиков из числа тех, кто устроил перестрелку и напал на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«По информации на данный момент, в Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», - подчеркнули в ведомстве.

Зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале отметил, что на территории городской церкви закончилась перестрелка. Там уничтожили минимум одного нападавшего.

В столице Дагестана и Дербенте идет операция по задержанию устроивших нападения. В регионе ввели режим КТО. Кадры перестрелки от первого лица публиковал 360.ru.

Погибших, по последним данным , девять. Среди них - семь сотрудников правоохранительных органов, один священник и один гражданский. Пострадавших 25.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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