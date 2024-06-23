Данные о заложниках в церкви Махачкалы опровергли

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В ведомстве уточнили, что внутри помещения ради собственной безопасности закрылись 19 человек.

«Ни о каких заложниках речи нет! <…> Они уже вне опасности, данная территория защищена!» - подчеркнули в МВД.

На месте, добавили в министерстве, работают дагестанские силовики. В Дербенте они начали подготовку к штурму.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестные захватили и закрыли в церкви в Кировском районе Махачкалы порядка 40 заложников.

Нападения со стрельбой в двух дагестанских городах - Махачкале и Дербенте - произошли 23 июня. В республиканском МВД сообщали о гибели шести полицейских , еще 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали.

В Дербенте нападавшие убили священника Русской православной церкви. Он служил у алтаря более 40 лет.