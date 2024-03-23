Данные о том, что под завалами Crocus City Hall могут находиться дети, опровергли

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«Такой информации нет», - сказала она.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт. После этого в здании начался сильный пожар.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Среди жертв и пострадавших есть дети. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы.

После теракта к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

В нескольких городах люди устроили стихийные мемориалы. Они несут цветы и зажигают свечи в память о погибших.