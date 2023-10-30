Данные о смерти пострадавшего в аэропорту Махачкалы полицейского не подтвердились

Они пояснили, что комментарий замгендиректора аэропорта Мадины Пирмагомедовой записали еще утром. На тот момент действительно появились сведения о смерти одного из правоохранителей, однако впоследствии они не подтвердились.

«Все пострадавшие живы. <…> Потерпевший, [о котором идет речь, ] получил ранение и находится в лечебном учреждении», - пояснила изданию руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова.

Позже информацию о смерти полицейского опровергли и в пресс-службе МВД по Республике Дагестан. Там сообщили, что двое пострадавших полицейских продолжают лечение, а остальных доставили домой после оказания медпомощи.

Ранее в Минздраве республики отметили, что после вчерашних массовых беспорядков в аэропорту на стационарном лечении остаются пять человек, четверо из которых - правоохранители. Двое получили черепно-мозговые травмы и находятся в тяжелом состоянии.