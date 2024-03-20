Данные о сигналах из-под завалов на руднике в Амурской области опровергли

Смирнов напомнил, что спасательные работы идут уже вторые сутки. Он заверил, что они продолжатся до полного завершения операции.

«Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем», - подчеркнул он.

На место выехала новая группа спасателей из Кузбасса.

Обвал горных пород на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области случился 18 марта.

Под завалами оказались около 13 человек - предположительно, вахтовые рабочие из разных регионов. На месте происшествия работают более 200 специалистов - они откачивают воду и формируют грунтовую перемычку, чтобы грунт не оказался в шахте. На место прибыл спецборт МЧС.